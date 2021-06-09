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HER ŞEY YEŞİL ÇEVRE, TEMİZ SU İÇİN VE BURSA İÇİN..

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:02
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HER ŞEY YEŞİL ÇEVRE, TEMİZ SU İÇİN VE BURSA İÇİN..

MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa’nın doğusunda yeşilin güvencesi olarak faaliyetlerini sürdüren Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin Genel Müdürü Mehmet Aydın, 7/24 yapılan titiz kontrollerle temiz su kaynakları ve yeşil bir çevre için nöbette olduklarını söyledi.

Bursa’da endüstriyel ve evsel atık suların arıtılması konusunda stratejik bir misyonu olan S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi, rol model olmaya devam ediyor. Pandemiye rağmen çevreyi koruma adına yeni projeler için kolları sıvadıklarını belirten Genel Müdür Mehmet Aydın, “Bölgemizin derelerinin temiz akmasını sağlarken aynı zamanda yeraltı sularının da kirlenmesinin önüne geçmeye devam ediyoruz dedi.

HALK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYORUZ. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yaptığı açıklamada S.S. Yeşil Çevre Arıtma Tesisi İşletme Kooperatifi’nin Türkiye'nin örnek projesi olarak 23 yıl önce kurulduğunu vurgulayan Genel Müdür Mehmet Aydın, Tesisimizde günlük 95 bin metreküp atık suyu arıtarak dere ve kanalların temiz akmasını ve kentin doğusundaki meyve ve sebze üreticilerinin bahçelerinde kullanmak  üzere temiz suyu rahatlıkla bulmalarını sağlıyoruz. Çevre adına attığımız her adımın halk sağlığını koruma adına önemli kazanımlar sağlaması, bizi fazlasıyla mutlu ediyor diye konuştu. 

GECE-GÜNDÜZ KONTROLLER YAPILIYOR.. Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi veBUSKİ’nin de ortağı olduğu ayrıca Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi  (BOSAB), Kestel Organize Sanayi Bölgesi (KOSAB) ve Uludağ Organize Sanayi Bölgesinde (UOSB) faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarıile 398 ortak sayısına ulaştıklarını da kaydeden Mehmet Aydın, hizmet alanları içerisinde 3 organize sanayi bölgesinden kaynaklanan atıksuları arıtması nedeniyle;sanayi bölgelerinin arıtma yükünü omuzlarından aldıklarını kaydederek “Tesisimiz, Çevre ve Şehirlik Bakanlığı tarafından 7/24 izleniyor. Mühendislerimiz, laborantlarımız sürekli yaptıkları kontrollerle sistemin işleyişinin sağlıklı şekilde devam etmesini sağlıyor. Biz, ‘Temiz Bursa, Temiz Türkiye’ sloganına uygun olarak bu bilinçle çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyor ve yeni projelere odaklanıyoruz. Sanayici ortaklarımızın yoğun üretimine temiz çözümler bulma hedefiyle su kaynaklarının korunması ve çevresel sürdürülebilirlik, dün olduğu gibi bugün de, yarın da önceliğimiz olmaya devam edecek. Tüm çabamız, sloganımızda özetleniyor Her şey; Yeşil Çevre,Temiz Su İçin ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
HER ŞEY YEŞİL ÇEVRETEMİZ SU İÇİN VE BURSA İÇİN..
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