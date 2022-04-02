Hemşire annenin 'soyadı' zaferi

Çankaya ilçesinde yaşayan hemşire Sevilnaz Biçer, 2009 yılında evlendiği Ertan Kabaoğlu ile 2019 yılının şubat ayında anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, 10 yaşındaki çocukları Barış Kabaoğlu'nun velayetini ise annesine verdi. Ertan Kabaoğlu, geçen yıl Hatice Candan ile evlendi ve kendi soyadını beğenmediği için eşinin soyadını aldı. Bunun üzerine babasının soyadını kullanan Barış'ın soyadı da 'Candan' olarak değişti. Sevilnaz Biçer, oğlunun da babasının yeni eşinin soyadını aldığını öğrendi.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Biçer, oğlunun yeni soyadının iptali ile kendi soyadını alması için geçen mayıs ayında Ankara 17'nci Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Biçer, duruşmada oğlunun soyadının değişmesi nedeniyle okulda sorunlar yaşadığını, bu durumdan psikolojik olarak olumsuz etkilendiğini söyledi. Barış'ın rehber öğretmeni de duruşmada tanık olarak dinlendi. Öğretmen, Barış'ın 3 yıldır öğrencisi olduğunu belirterek, "Barış bir dönem soyadının değişmesi nedeniyle bunun çelişkisini yaşadı. Sınav ve etkinlik kağıtlarına babasının önceki soy adını yazmak istedi. Bu konuda ona psikolojik destek verdim" dedi.

MAHKEME ANNEYİ HAKLI BULDU

Mahkeme, anne Biçer'in talebini haklı görüp, davayı kabul ederek oğlunun kendi kızlık soyadını kullanmasına karar verdi. Kararda, "Davanın kabulü ile tarafların müşterek çocuğu Barış'ın 'Candan' olan baba soyadının iptali ile velayet sahibi davacı anne Sevilnaz Biçer'e ait 'Biçer' soyadını kullanmasına izin verilmesine, küçük Barış'ın nüfus kaydına 'Biçer' soyadı ile teciline" ifadeleri kullanıldı. Trafların karara 2 hafta içinde itiraz ederek istinaf yoluna gidebileceği de kaydedildi.

'KAN BAĞI BULUNMAYAN BİRİNİN SOYADI VERİLMİŞ'

Sevilnaz Biçer, 11 yıllık evliliklerinin ardından boşandıktan sonra oğlunun babasının soyadını kullanmaya devam ettiğini söyleyerek, "Fakat daha sonra öğrendim ki eşim evlendiği kadının soyadını almış ve oğlum da kütükte babaya bağlı olduğu için onun da soyadı değişmiş. Velayet bende olmasına rağmen bana hiç sorulmadan oğlumun soyadı değiştirilmiş. Yani kan bağı bulunmayan birinin soyadını oğluma vermiş. Ben bunu öğrendiğimde tabii ki şok oldum. Bu durumu ben de oğlum da tabii ki istemedi ve bunun üzerine dava açtık. Dava 3'üncü duruşmada sonuçlandı. Ve hakim bey, oğlumun benim soyadımı kullanması yönünde karar verdi" dedi.

'2 YIL İÇİNDE 3 TANE SOYADI OLDU'

Oğlunun aslında babasının soyadını kullanmak istediğini ifade eden Biçer, "Ama babası o soy adda kalmadığı için annenin ya da o kadının soyadını alacaktı. Ve oğlum da 'Seninle yaşıyorum anne tabii ki senin soyadını alacağım' dedi. Ve bugün çok şükür davayı kazandık, benim soyadımı aldı. Benim adıma galibiyet değil aslında. Oğlum ve ben üzücü bir durum yaşamış olduk. Yani çocuğumun 2 yıl içinde 3 tane soyadı oldu. Hep şiddetten dert yanıyoruz; ama şiddet sadece fiziksel olarak olmuyor, psikolojik bir şiddetin altında kaldık. Benden daha fazla oğlum üzüldü. Oğlum okulda adını soyadını yazarken, defalarca bana, 'Soyadımı ne yazacağım anne' diyerek çok defa karşıma geldi. Ve bu durum oğlumun derslerini, bizim hayatımızı etkiledi. Böyle bir dava Türkiye'de ilk. Hiç benzeri ve örneği yok. Duyanlar şaşırıyor ve böyle bir şey olamayacağını söylüyor" diye konuştu.

Ertan Candan ise soyadı değişiminin evliliğiyle ilgisi olmadığını söyledi. Kendi soyadını beğenmediğini ve değiştirmek istediğini, bunun üzerine evlenmeden önce şu anki eşinin soyadını aldığını söyledi.