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HAYRAT VAKFI’NDAN MÜSİAD’A ZİYARET…

MÜSİAD’DAN "DÜNYA KUR'AN OKUYOR, 1 MİLYON KUR'AN-I KERİM" KAMPANYASINA DESTEK…

01 Şubat 2021 Pazartesi 12:34
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HAYRAT VAKFI’NDAN MÜSİAD’A ZİYARET…

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi,  Hayrat Vakfı’nın Bursa yönetimini dernek merkezinde ağırladı. 

Hayrat Vakfı Bursa Temsilcisi Dr. Muhammed Bostan ve beraberindeki heyet, MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay’ı ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette, Hayrat Vakfı ile MÜSİAD iş birliğinde düzenlenen "Dünya Kur'an okuyor, 1 milyon Kur'an-ı Kerim" kampanyası ile ilgili istişarede bulunulurken,  MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, kampanyaya ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Hayrat Vakfı Bursa yönetimini ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “MÜSİAD Bursa Şubesi’nin hem yönetimi hem de üyeleri olarak kampanyanın desteklenmesi konusunda teşvik etmek ve yönlendirmek adına arkadaşlarımızla görüşmemiz oldu. Projeyle alakalı olarak değişik ülkelerde yaşayan kardeşlerimizin Kur'an-ı Kerim’e erişmekte zorluk çektiklerini biliyoruz. Balkanlar’da, Türki Cumhuriyetlerinde çok olmazsa da Afrika’da hakikaten ihtiyaç olduğu, arkadaşlarımız tarafından verilen rakamlarda açık. Ümmet bilincinin gelişmesi ve yerleşmesi için Kur’an-ı Kerim’in farklı coğrafyalarda okunması, bilinmesi bizim birliğimizi pekiştiren unsurlardır. Bu açıdan çok faydalı bir projedir” dedi. Hayrat Vakfı Bursa Temsilcisi Dr. Muhammed Bostan da MÜSİAD’ın kampanyaya desteği için MÜSİAD Bursa Şubesi yönetimine ve üyelerine teşekkürlerini iletti

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Anahtar Kelimeler:
HAYRAT VAKFINDAN MÜSİADA ZİYARET…
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