Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1446
ALTIN
524.397
DOLAR
8.6231
STERLİN
12.2053
EURO
10.5039
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli İşçi alıyor
Yargıtay Başkanlığı 279 Sürekli...
Mersin Bozyazı'da icradan satılık 4 katlı otel
Mersin Bozyazı'da icradan satılık...
1 öğretim üyesi alınacak
1 öğretim üyesi alınacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
Bakım onarım işi yaptırılacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

06 Haziran 2021 Pazar 13:24
22 Okunma
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Mustafakemalpaşa’da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Öğretmenevi Bahçesinde etkinlik düzenlendi. Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önderliğinde yapılan etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ve Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi’nde açılan müzik kurslarında görevli Usta Öğreticiler Yücel Aran ve Okan Aran yönetiminde müzik kursu kursiyerleri tarafından mini konser verildi. Konserin ardından yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezi’nde açılmış olan kurslara katılan ve belge almaya hak kazanan kursiyerlere temsili bir belge töreni düzenlendi. Etkinliğe Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul/Kurum Müdürleri, kurs öğretmen ve kursiyerleriyle birlikte vatandaşlar katıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar adına söz alan Başkan Yardımcısı Ersin Ekici Hayat Boyu Öğrenme Haftası çok anlamlı bir amaca hizmet ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz paydaşlığında kursiyerlerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek potansiyellerini açığa çıkarıyoruz. Örgün eğitimin dışında, bireylerin hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan çalışmalar öğrenme kültürünün geliştirilmesine, takım ruhu, sanat ve estetik duygusunun gelişimine de olanak sağlıyor. Önümüzdeki günlerde kurs sayımızı arttırarak faaliyet alanımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, ilçede yürütülen eğitim faaliyetlerinin oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Hayat Boyu Öğrenme ve yetişkin eğitiminin önemini vurgulayarak tüm katılımcıların Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nı kutladı ve yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Spil Dağı'nda orman yangını
Spil Dağı'nda orman yangını
Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında
Adana'da geri dönüşüm tesisindeki yangın 12 saatte kontrol altında
Temiz Bir Çevre İçin El Ele..
Temiz Bir Çevre İçin El Ele..
AK GENÇLER BURSASPOR’UN 58. YAŞ,COŞKUSUNU VATANDAŞLARLA PAYLAŞTI..
AK GENÇLER BURSASPOR’UN 58. YAŞ,COŞKUSUNU VATANDAŞLARLA PAYLAŞTI..
Emin Adanur’dan BURSİAD Ziyareti..
Emin Adanur’dan BURSİAD Ziyareti..
BUÜ‘DE KEÇİ SÜTÜNDEN SABUN ÜRETİMİNE BAŞLADIK
BUÜ‘DE KEÇİ SÜTÜNDEN SABUN ÜRETİMİNE BAŞLADIK
ÜNİVERSİTE – ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÖĞRENCİLERE YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI SAĞLIYOR..
ÜNİVERSİTE – ÖZEL SEKTÖR İŞBİRLİĞİ ÖĞRENCİLERE YENİ İSTİHDAM OLANAKLARI SAĞLIYOR..
REKTOR KILAVUZ BUÜ'NÜN KALİTESİ BELGELENDİ
REKTOR KILAVUZ BUÜ'NÜN KALİTESİ BELGELENDİ
BAŞKAN GÜRKAN İLK DOZ AŞISINI,VURULDU
BAŞKAN GÜRKAN İLK DOZ AŞISINI,VURULDU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma