Hayat Boyu Öğrenme Haftası Kutlandı

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Mustafakemalpaşa’da 1-7 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk defa kutlanan Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla Öğretmenevi Bahçesinde etkinlik düzenlendi. Mustafakemalpaşa İsmail Hakkı Şenpamukçu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü önderliğinde yapılan etkinlikte Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ve Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı Sosyal Dayanışma Merkezi’nde açılan müzik kurslarında görevli Usta Öğreticiler Yücel Aran ve Okan Aran yönetiminde müzik kursu kursiyerleri tarafından mini konser verildi. Konserin ardından yıl boyunca Halk Eğitimi Merkezi’nde açılmış olan kurslara katılan ve belge almaya hak kazanan kursiyerlere temsili bir belge töreni düzenlendi. Etkinliğe Mustafakemalpaşa İlçe Kaymakamı Ahmet Altıntaş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Ersin Ekici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul/Kurum Müdürleri, kurs öğretmen ve kursiyerleriyle birlikte vatandaşlar katıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar adına söz alan Başkan Yardımcısı Ersin Ekici Hayat Boyu Öğrenme Haftası çok anlamlı bir amaca hizmet ediyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz paydaşlığında kursiyerlerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek potansiyellerini açığa çıkarıyoruz. Örgün eğitimin dışında, bireylerin hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan çalışmalar öğrenme kültürünün geliştirilmesine, takım ruhu, sanat ve estetik duygusunun gelişimine de olanak sağlıyor. Önümüzdeki günlerde kurs sayımızı arttırarak faaliyet alanımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, ilçede yürütülen eğitim faaliyetlerinin oldukça başarılı bir şekilde sürdürüldü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Hayat Boyu Öğrenme ve yetişkin eğitiminin önemini vurgulayarak tüm katılımcıların Hayat Boyu Öğrenme Haftası’nı kutladı ve yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.