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Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

RİZE'nin Kalkandere ilçesinde Hatice Kalpakoğlu’nun (75) elleriyle ördüğü 55 çift çorap, Şırnak’taki Namaz Dağı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, “Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz” dedi

13 Kasım 2021 Cumartesi 12:01
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Hatice annenin ördüğü yün çoraplar Mehmetçiğe ulaştı

Kalkandere ilçesi Dülgerli köyünde oturan Hatice Kalpakoğlu, elleriyle ilmek ilmek ördüğü 55 çift çorabı Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’na gönderdi. Gönderilen çoraplar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt tarafından terörle mücadelede önemli bir role sahip Namaz Dağı Üs Bölgesi’ndeki askerlere dağıtıldı. Hatice Kalpakoğlu'nun çoraplarla birlikte gönderdiği duygu dolu mektup Mehmetçik tarafından okundu.

'AYAĞINIZ ÜŞÜMESİN, HASTA OLMAYASANIZ DİYE ÖRDÜM'

Hatice Kalpakoğlu mektubunda, “Selamünaleyküm evlatlarım. Ben anneniz Hatice Kalpakoğlu. Rize’nin Kalkandere ilçesi Dülgerli köyünde oturmaktayım. 75 yaşında bir anneniz. Evlatlarım ben sizleri vatan için dağda bayırda kış demeden, yağmur demeden ne kadar zor şartlarda vazife yaptığınızı televizyondan görüyorum. Hem gururlanıyorum hem de hüzünleniyorum. Sizlerin yapmış olduğunuz vazife en mukaddes vazifedir. Asker ocağı, peygamber ocağıdır. Bunun bilincinde vazifenize sımsıkı sarılın. Allah sizlerle beraberdir evlatlarım. Allah başınızı ağrıtmasın. Ayağınıza taş değdirmesin evlatlarım. Sizler arazilerde bizim vatanımızı korurken bizler de sizin sayenizde güvenle başımızı yastığa koyuyoruz. Evlatlarım ben de ne yapabilirim, diye düşündüm. Ayağınız üşümesin diye hasta olmayasınız diye kendi ellerimle sizlere dağıtılmak üzere 55 çift çorap ördüm, gönderiyorum. Sağ olsun Kalkandere Jandarma Komutanlığı çok ilgilendiler. Onun vasıtasıyla sizlere dağıtılmak üzere, sizlere ulaşacaktır. Sözlerime son verirken hepinizin gözlerinden öperim. Komutanlarınızı selamlıyorum. Anneniz Hatice Kalpakoğlu” ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, “Hatice teyzemize teşekkür ediyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RizeKalkandereHatice KalpakoğluçorapYün çorapAskerMehmetçik
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