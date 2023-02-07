Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.561,73
ALTIN
1.133,45
DOLAR
18,83
STERLİN
22,57
EURO
20,16
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Vakıfbank'tan Hesap Sahiplerine Çağrı
Polatlı Belediyesi 17 adet meskeni satışa sundu
Polatlı Belediyesi 17 adet...
Zonguldak'ta 10 konut ve 32 iş yeri satılacak
Zonguldak'ta 10 konut ve...
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Trabzon Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hatay'da anne ve bebeği depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

07 Şubat 2023 Salı 10:52
Hatay'da anne ve bebeği depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri binaların enkazından mümkün olduğunca fazla kişiyi sağ çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.
Antakya ilçesinin Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yıkıntıların arasından ses geldiğini belirledi.
Ekiplerin ulaştığı Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera, depremden 29 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı.
Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
HatayDepremKurtarmaAnneBebekAfadUMKE
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı
Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı
Şanlıurfa'da enkaz altındakilerin yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor 
Şanlıurfa'da enkaz altındakilerin yakınlarının umutlu bekleyişi sürüyor 
Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Trakya'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Gaziantep'te yıkılan binanın enkazından 29 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
Amasya'dan 50 madenci Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak
Amasya'dan 50 madenci Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılacak
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor
Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da arama kurtarma sürüyor
Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Hatay'da yıkılan binaların enkazından 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 840 kişi sağ kurtarıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 840 kişi sağ kurtarıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Osmaniye'de depremde yıkılan bir binanın enkazından 26 saat sonra bir kişi kurtarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi