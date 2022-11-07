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Hatay'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer'in (23) acı haberi, Hatay’ın Antakya ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehit Esmer'in silah arkadaşlarıyla birlikte çektiği bir videoda "Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı.

07 Kasım 2022 Pazartesi 10:10
Hatay'a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz atışı sonucu Piyade Sözleşmeli Er İsmail Esmer, şehit oldu. Şehit Esmer'in Esenlik Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililer, acı haberi şehidin anne ve babasına verdi. Acı haberi alan ailenin yakınları ve komşuları, taziye için şehidin baba evine akın ederken, çevreye Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen Şehit İsmail Esmer'in, bugün ikindi namazının ardından Altınözü ilçesi Tokdemir Mahallesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHADETE GİDECEĞİNİ SÖYLEYİP, VİDEO ÇEKMİŞ

Şehit İsmail Esmer'in silah arkadaşlarıyla birlikte, ne zaman çekildiği bilinmeyen videoda saldırı olduğu ve cennete gideceklerini söylediği ortaya çıktı. Şehidin kendi çektiği videoda, "Az önce bir saldırı oldu. Bugün son görüntülerimiz olacak, cennete davetliyiz. Ölürsek hakkınızı helal edin" dediği anlar yer aldı. Gülerek arkadaşlarına seslenen Şehit İsmail Esmer'in "Son hatıramız kalsın" dediği görülürken, bir silah arkadaşının ise "Hep böyle video çekildikten sonra şehit oluyorlar değil mi" diye cevap verdiği görüntüye yansıdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakTerörörgütTeröristOperasyonŞehitPiyade Sözleşmeli Erİsmail EsmerHatayANTAKYA
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