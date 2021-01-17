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Haşhaşı hem üretiyor hem işleyip yurt içi ve dışına satıyor

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uluışık (68), haşhaşın hem üretimini hem de ezmesini yapıyor. Ezmelerin büyük bölümünü kendi tarlasında yetiştirdiği haşhaşlardan ürettiğini söyleyen Uluışık, "İlçe halkı dışında kargo ile yurdun dört bir yanına gönderdiğim haşhaş ezmelerine, yaz sezonunda da yurt dışından gelen gurbetçilerimizin yoğun talebi oluyor" dedi.

17 Ocak 2021 Pazar 10:02
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Haşhaşı hem üretiyor hem işleyip yurt içi ve dışına satıyor

Sandıklı'da haşhaş ezmecisi Mehmet Ali Uluışık, köyündeki tarlasında ürettiği haşhaşı, iş yerinde işleyerek, satışını yapıyor. Haşhaş ezmesinin büyük bölümünü kendi tarlasından karşılayan Uluışık, yetmediği takdirde ilçedeki çiftçilerden de alıyor. Kendi tarlasından elde ettiği sarı, siyah ve beyaz haşhaşları hamurluk ve kahvaltılık olarak işleyen Uluışık, her yıl yaklaşık 3 ton haşhaş ezmesi yapıyor. İşlediği haşhaşı yurt dışından gelen gurbetçilere, ilçede katmer ve haşhaşlı ekmek gibi hamur işi yapanlarla satan Uluışık, şehir dışından talep edenlere de kargo ile gönderiyor. Uluışık, üretimi çok sevdiği için bu işi yaptığını söyledi.

'TARLADA ÜRETİYOR, İŞ YERİNDE DE İŞLİYORUM'

Haşhaş üreticiliğiyle uğraştığını söyleyen Uluışık, "Haşhaşın ekimini yapıyordum. Sonra baktım ki haşhaşın üretimiyle ilgili bir ihtiyaç var. Şimdi tarlada üretip, iş yerinde de işleyerek sofralık hale getirdim. Tamamı yerli üretim. Haşhaş işlemek için kendi ürettiğim haşhaş, ihtiyacımı karşılamadığı zaman da bir miktarını çiftçiden alıyorum. Çiftçilerimize de ürünlerini pazarlamada yardımcı olurken, yerli üretimin sofraya gelmesinde yardımcı oluyoruz" dedi.

'KARGO İLE ŞEHİR DIŞINA GÖNDERİYORUZ'

Haşhaşın iki kademede işlendiğini anlatan Mehmet Ali Uluışık, "Birinci kademede hamurluk oluyor. İkinci kademede de yemeklik. Kahvaltıda çikolata gibi ekmeğe sürülerek, şekerle, balla veya pekmezle karıştırılarak tüketilir. Sipariş üzerine ülkemizin her bölgesine kargo ile gönderiyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız ise yıllık tüketimlerini tek seferde götürüyorlar. Bu ürünler zaten uzun tüketim tarihine 1 yıl veya daha fazla saklanabilir" diye konuştu.

'İLÇEDE EKSİKLİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM TAHİN ÜRETİMİ DE YAPIYORUM'

İlçede ihtiyaç duyulan tahin üretimine de başladığını söyleyen Uluışık, "Sandıklı'da tahin satan çok ama hemen hemen üretim yapan yok. Böyle boşluğun olduğunu hissettim. Makinesini aldım. Susamını da aldım. Susamı da işleyerek tahin haline getirip, vatandaşın tüketimine sunuyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HaşhaşTarımüretimTicaretAfyonkarahisarSandıklı
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