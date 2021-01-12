Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1536
ALTIN
445.218
DOLAR
7.4784
STERLİN
10.1110
EURO
9.0862
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
75 İtfaiye Eri Alınacak
75 İtfaiye Eri Alınacak
İstanbul'da mesire yeri 20 yıllığına kiraya verilecek
İstanbul'da mesire yeri 20...
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
1.772 Sözleşmeli Personel Alınacak
Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak
Gençlik ve Spor Uzman...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı

İZMİR'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis ceza olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulanan şüpheli M.E., çaldığı otomobil ile kaçarken, polis otosuna çarpması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.E.'nin çaldığı otomobil ile polis otosunda maddi hasar meydana geldi. 

12 Ocak 2021 Salı 09:06
2 Okunma
Hapis cezası bulunan firari, çalıntı otomobille polis aracına çarptı

Olay, saat 01.30 sıralarında Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hakkında kesinleşmiş hapis ceza olan ve hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulanan M.E., Gaziemir ilçesinde park halinde duran 35 TK 453 plakalı otomobili düz kontak yaparak çaldı. Otomobil sahibinin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, söz konusu otomobili bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin devriye gezdiği sırada, M.E.'nin otomobil ile birlikte Gürçeşme semtinde seyir halinde olduğunu tespit edildi.

Polis ekiplerini gören M.E., yakalanmamak için kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamacada, M.E. Hilal Mahallesi'nde çıkmaz sokağa girdi. Bu sırada arkasından gelen E.T. idaresindeki polis otosu da sokağa giriş yaptı. M.E. kaçabilmek için geri manevra yaptığı sırada, polis otosuna çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri hamle yaparak M.E.'yi etkisiz hale getirdi. M.E. emniyete götürülürken, otomobilinde yapılan incelemede, hırsızlıkta kullanılmak üzere hazırlanan malzemeler bulundu. Polis otosu ve çalıntı otomobil, çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmirKonakFirariCezaeviPolisTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu; 2 gözaltı
Bursa'da kaçak cep telefonu operasyonu; 2 gözaltı
Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu
Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
KADES ikinci kez hayat kurtardı 
KADES ikinci kez hayat kurtardı 
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
Barajda su çekildi, tarihi Hicaz Demiryolu hattı göründü
Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen’e Tam Not Verdi
Milletvekili Ahmet Kılıç, Kardelen’e Tam Not Verdi
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Vagonların arasında sıkışan maden işçisi öldü
Ankara'da korkutan deprem
Ankara'da korkutan deprem
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı
46 yılda sokağa atılan 100 bin kitabı topladı dükkan açtı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma