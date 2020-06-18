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Haluk Levent, Ferdinand ve Duygu'yu ziyaret etti

ŞARKICI Haluk Levent, yaklaşık 2,5 yıl önce faytonda çalıştırılırken otomobilin çarpması sonucu ayağı kopan ve protez bacak takılmasından sonra yürümeye başlayan 'Duygu' isimli at ile Rize'den Trabzon'a kadar yüzerek, Kurban Bayramı'nda kesilmekten kurtulan dana Ferdinand'ı ziyaret etti

18 Haziran 2020 Perşembe 08:50
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Haluk Levent, Ferdinand ve Duygu'yu ziyaret etti

Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı Angel's Farm Sanctuary'yi ziyaret etti. Haluk Levent, 2018 yılında kurbanlık olarak alınan ve sahibinin elinden kaçtıktan sonra Rize'den Trabzon'a kadar yüzerek kesilmekten kurtulan, sonrasında AHBAP tarafından sahiplenilen dana Ferdinand ile yaklaşık 2,5 yıl önce, Aydın’da faytonda çalıştırılırken otomobilin çarpması sonucu sağ arka ayağı kopan ve protez bacak takılmasından sonra yürümeye başlayan 'Duygu' isimli atı ziyaret etti. Her iki hayvanla yakından ilgilenen ve çiftlik sahibi Sibel Çakır'a hem bu iki hayvanın hem de çiftlikteki diğer hayvanların ihtiyaçlarını soran Levent, tüm hayvanların sağlık durumları hakkında detaylı bilgi aldı. Levent, sosyal medya hesapları üzerinden videolar yayınlayarak, hayranlarını bilgilendirmeyi de ihmal etmedi.

'BU MUTLULUĞU TARİF EDEMİYORUM'

İzmir'e her geldiğinde bu çiftliğe uğramanın olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Levent, "Ferdinand'ın çiftliğine ve sevgili Sibel'e uğramak benim için çok önemli. Duygu'nun durumunu da görmek istedim, çok heyecanlıydım. Bir varlık uyutularak ölecekti, düşünebiliyor musunuz? Onu yaşattık, demek ki yaşatılabiliyormuş. Faytonda çalıştırılıyordu ve bir kaza geçirmişti. Ayağı paramparça olmuştu. Faytonda çalıştırılan atların her zamanki kaderi gibi iğneyle öldürülecekti. Biz bir umuttur, belki yaşatırız dedik ve aldık getirdik. Protezi yapıldı ve şu anda ayakta. Bu dünyanın en güzel, en mutluluk verici şeyi. Bu mutluluğu tarif edemiyorum" dedi.

Levent, bu çiftliğin manevi çiftliği olduğunu belirterek, yaşadığı müddetçe destek vermeye devam edeceğini söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Haluk LeventFerdinandDuyguAtBoğa
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