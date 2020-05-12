Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
TVF: Kamu bankaları sermayeleri artırılacak
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Sağlık Bakanlığı'ndan YÖK'e sınav uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Bakan Koca'dan AVM uyarısı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Evde Bayram Konserleri'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete eleştiri
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten muhalefete...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek

ŞANLIURFA’nın Halfeti ilçesinde yetişen kara gülden sonra aynı bölgede yeşil gül yetiştirilmesine başlandı. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, kokusu ile parfüm markalarının ilgi gösterdiği kara gül üretimini arttıracaklarını söyledi. Albayrak, ilçede yetiştirilen ve kara gül ile benzerlikler gösteren yeşil gül üretimi için sera çalışması yaptıklarını da kaydetti.

12 Mayıs 2020 Salı 09:23
0 Okunma
Halfeti'de kara gülün ardından yeşil gül yetiştirilecek

Dünyada sadece Halfeti'de yetişen, yetiştiği topraktan görünümünü ve kokusunu alan kara gül, ilkbaharın gelişiyle birlikte çiçek açtı. Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nce 2013 yılında 'sakin şehir' ağına dahil edilen Halfeti’de kara gül, bu yıl ilkbaharı koronavirüs salgınından dolayı ziyaretsiz karşılıyor. Her yıl ilkbaharda ziyaretçi akınına uğrayan kara gül serası bu sene bahara ziyaretçisiz girdi. Halfeti Belediyesi’ne ait kara gül serasında ilgi çeken kara gülden üretilen lokum, çikolata ve kolonyaya da yoğun ilgi gösteriliyor.

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, daha çok kara gül üretebilmek için 5 dönümlük yeni bir sera kuracaklarını açıkladı. Karagül serasını 2 yıl önce açtıklarını anlatan Albayrak, burada yetiştirilen kara gülü kurutup paketleyerek turistlere sattıklarını ifade ederek, "Buradan elde edilen gelirle de hem seranın bakımını sağlıyoruz, hem de kara gülün üretim alanlarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Şu anda dikim bekleyen yaklaşık 6 bin adet gül fidemiz var. Bunları da yine kuracağımız 5 dönümlük yeni seramızda yetiştireceğiz. Bu sera kurulduktan sonra seri üretime geçeceğiz. İşte karagülün paketlenmesini ondan sonra turizme yönelik satışını gerçekleştireceğiz. Şu anda da Halk Eğitim Müdürlüğümüzle beraber kara gül reçeli ve çikolatası üretiyoruz. Kara gülden üretebileceğimiz ürünlerin çeşidini arttırma gayreti içerisindeyiz” dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ PARFÜM MARKALARI KARA GÜLÜN PEŞİNDE

Dünyaca ünlü bir parfüm markasının kara gül kokusuyla parfüm ürettiğini belirten Albayrak, 2 ay önce bir başka firmanın da kendileriyle temasa geçtiğini dile getirdi. Dünyaca ünlü firmaların kara gülden parfüm üretmeyi planladığını aktaran Albayrak, "Kara gülün kolonya, parfüm ve gül suyu şeklinde üretilip satılması için uğraşıyoruz. Böylelikle bir kara gül pazarının oluşmasını istiyoruz. Bu da Halfeti’ye ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

KARA GÜLÜN ARDINDAN YEŞİL GÜL

Bu yıl kara gülün yanı sıra yeşil gül de ürettikleri bilgisini veren Albayrak, "Yeşil gül de Halfeti’ye endemik bir tür. Şu anda bizim yeşil gülle ilgili de sera çalışmamız var. İnşallah o serayı da Eylül ayında açmış olacağız ve yeşil gülün de seri üretimini gerçekleştireceğiz" dedi.

Her yıl ilkbaharda yetişen kara gülü görmek isteyenlerin ziyaret ettiği Halfeti, bu yıl koronavirüs tedbirleri nedeniyle sessizliğe büründü. İlçe sakinleri, bir an önce salgının sona ermesiyle yerli ve yabancı turistlerin kara gül ve Halfeti'nin diğer güzelliklerini görmesini arzuladıklarını kaydetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HalfetiYeşil GülKara Gül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Aydın'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü
Tekirdağ sahilleri yeniden turuncu renge büründü
Edirne'de, tarihi Alipaşa Çarşısı'nın kapıları açıldı
Edirne'de, tarihi Alipaşa Çarşısı'nın kapıları açıldı
İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri
İzmir'deki cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri
Zeytin fidanı merkezinde yeni sezon başladı
Zeytin fidanı merkezinde yeni sezon başladı
Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü
Oltu Çayı taştı, seralar zarar gördü
Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı
Alışveriş merkezine pompalı tüfekle saldırı
Rize’de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu
Rize’de vaka sayıları azaldı, sokaklar doldu
303 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı
303 yerleşim yerinde karantina kaldırıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı