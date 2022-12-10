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Hakkari-Van yolunda otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

HAKKARİ- Van yolunda, otomobil ve taksinin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 15:45
Hakkari-Van yolunda otomobil ile taksi çarpıştı: 7 yaralı

Kaza, Hakkari'ye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çanaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Hakkari ve Van yönlerine giden 30 T 0038 ile 06 KB 1992 plakalı otomobil ve taksi, kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibince araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açılırken, soruşturma başlatıldı.

DHA

Son Güncelleme: 10.12.2022 15:47
Anahtar Kelimeler:
HakkariVan YoluKazaTrafik KazasıHakkariVan
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