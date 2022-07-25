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Hakkari Valiliği; 4 güvenlik korucusu şehit oldu

HAKKARİ Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı. 

25 Temmuz 2022 Pazartesi 21:02
Hakkari Valiliği; 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Valilik, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, "25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 06:35 sıralarında Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Keri Üs Bölgesi mevkiinde yol arama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra etmek maksadıyla görevli personellerimize bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı gerçekleşmiştir. Bahse konu saldırıda Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez isimli Güvenlik Korucuları şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. 

ŞEHİT 2 GÜVENLİK KORUCUSU İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan 4 güvenlik korucusundan Kemal İmece ile Avdi Demir düzenlenen törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

İlçeye bağlı Uğuraçan Köyü'nde düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Muhammet Tugay, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı. Şehitlerin evleri ile köy girişine Türk bayrakları asıldı. Düzenlenen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşları tören mangası tarafından alana getirilerek öz geçmişleri okundu. Cenaze namazının kılınması ve duanın ardından şehit güvenlik korucularından 8 çocuk babası Kemal İmece (45) ile 3 çocuk babası Avdi Demir'in (28) naaşları omuzlarda taşınarak aynı köyde toprağa verildi. Törende şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. 

DHA

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