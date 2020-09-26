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Hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

BURSA'da, sürücüsü hatalı sollama yapan hafif ticari araç, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 4 kişiden biri olan Şaban Taşdemir (56), hayatını kaybetti.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:53
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Hafif ticari aracın kamyona çarptığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kaza, dün merkez Osmangazi ilçesi Doğancı Mahallesi Doğancı Barajı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama yapan O.A. (50) idaresindeki 16 NES 19 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen A.A. (54) idaresindeki 16 NTB 24 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç, hafriyat kamyonunun altına girdi. Hafif ticari araç içerisinde bulunan sürücü O.A. ile birlikte E.A. (35) Ö.F.A. (3) ve Şaban Taşdemir (56) isimli 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, olası yeni bir kazayı önlemek için yol üzerinde tedbir alırken, hafif ticari araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Ağır yaralanan 4 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı. Şaban Taşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, gece saatlerinde hayatını kaybetti. O.A., E.A. ve Ö.F.A.’nın yoğun bakım servisinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaTrafik Kazası
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