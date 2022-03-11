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Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde kar kürüme aracıyla çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi, yaşamını yitirdi.

11 Mart 2022 Cuma 11:19
Hafif ticari araç, kar küreme aracıyla çarpıştı: 3 ölü

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Korkuteli-Fethiye kara yolu Kayabaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli'ne giden M.K. (37) yönetimindeki 07 AEZ 007 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait 58 UD 327 plakalı kar kürüme aracıyla çarpıştı. Hafif ticari araçtaki M.K., İ.K. (39) ve A.A. (49), kaza yerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri, incelemelerin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Kar kürüme araç sürücüsü A.Ü. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaKorkuteliKazaTrafik KazasıKarKar Küreme
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