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Gurbetçiler, koronavirüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatillerini geçirmek için anavatana gelmeye başladı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan, koronavirüs tedbirleri kapsamında yurda girişleri sağlanan gurbetçilerden Ramazan Ösmer, "Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.

11 Haziran 2020 Perşembe 09:20
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Gurbetçiler, koronavirüs tedbirleriyle Kapıkule'den giriş yapıyor

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, koronavirüs salgının ardından yaşanan normalleşme süreciyle birlikte Edirne'den yurda giriş yapmaya başladı. Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan yurda giriş yapan Türk vatandaşları, ateş ölçümlerinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü personelince sağlık taramasından geçiriliyor. Sosyal izolasyon ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilen vatandaşlara 14 gün ev izolasyonuna tabi olduklarına dair onay formu imzalatılıp, bilgilendiriliyor. Kapıkule'den girişte vatan toprağına adım atmanın mutluluğunu yaşayan gurbetçi vatandaşların ortak söylemi ise diğer ülkelere nazaran Türkiye'nin sağlık tedbirlerini daha sıkı tutması.

TÜM TEDBİRLERİ ALIP YOLA ÇIKTIK'

Belçika'dan gelip memleketi Karaman'a giden Ramazan Ösmer, tüm tedbirlerini alarak yola çıktıklarını belirterek, "Yolculuğumuz iyiydi, güzel geçti. Tedbirlere uymaya çalıştık. Alabileceğimiz tedbirleri aldık. El dezenfektanı, kolonya ve maske aldık. Sırbistan'da ve Bulgaristan'da pek tedbir göremedik kapılarda ama biz kendi mesafemizi koruduk. Ama Türkiye'de tedbirler üst seviyede ve bu sevindirici. Hem ateşimizi ölçtüler hem de form doldurduk" dedi.

Belçika'dan gelen Aynur Akdağ ise salgın sürecinde zor günler geçirdiklerini ve Türkiye'de kafa dinlemek istediklerini belirterek, "Yolculuğumuz çok güzeldi. Herhangi bir sorun yaşamadık. Herkese güzel yolculuklar diliyorum. Türkiye'de eşimle baş başa kafa dinleyeceğiz. Salgın süreci Belçika'da çok zor geçti. İnsanların karakteri değişti, birbirlerinden soğudular. Ama çok şükür atlattık" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİZE DEĞER VERİLDİĞİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK'

Almanya'dan gelip İstanbul'a giden Hanefi Türk de Türkiye'nin dışında hiçbir yerde sıkı tedbirler olmadığını ifade etti. Türk, "Geçen seneki gibi yollarda rahatça geldik. Fakat hiçbir sınır kapısında herhangi bir önlem alındığını görmedik. Sadece Kapıkule'de çok sıkı tedbirler var ve bu çok güzel bir şey. Bizim iyiliğimiz ve sağlığımız için yapıyorlar bunu. Bize değer verdiklerini bir kez daha anladık" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AvrupaGurbetGurbetçiKapıkuleTürkiye
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