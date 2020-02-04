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Günaydın Et ve Restorantlar grubundan Elazığlı depremzedelere büyük yardım

Elazığ’da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına en büyük yardımlardan biri  Günaydın Et ve Restorantlar grubundan geldi.

Günaydın Et ve Restorantlar grubundan Elazığlı depremzedelere büyük yardım

Elazığ’da 6.8 şiddetinde meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasına en büyük yardımlardan biri  Günaydın Et ve Restorantlar grubundan geldi.

04 Şubat 2020 Salı 14:14
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Günaydın Et ve Restorantlar grubundan Elazığlı depremzedelere büyük yardım

İSTANBUL

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar; Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve AFAD temsilcilerini ziyaret eden grubun kurucu ortağıCüneyt Asan deprem bölgesinde kullanılmak üzere Günaydın Et ve Restorantlar grubu adına 800 bin lira değerinde büyük bir bağış yaptı.

Ülkemizde yaşanan büyük felaket için üzüntülerini dile getiren Cüneyt Asan “Ülkemizde yaşanan bu acı günlerde hepimiz tek yürek olarak kenetleniyorsak ne mutlu. Ben çaresizlik ve yokluk nedir iyi bilirim. Günaydın Et ve Restorantlar grubu olarak depremin evlerde ve kalplerde yarattığı hasarı, kaybı bir nebzede olsa dindirebiliyorsak ne mutlu. Doğduğumuz coğrafyada yardımın söylenmesi ayıptı ancak bu durum özel ve tüm iş insanlarına yol açmak, iyilik zinciri oluşturmak istedik. Ülkemizin bize verdiklerinin farkındayız, ,bu ülke için yapılan her türlü hizmeti ibadet sayıyoruz, şimdi birlikte yaraları sarma zamanı ” dedi

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Günaydın Et RestorantElazığDepremzedeYardımönce VatanFunda Akosman Erman
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