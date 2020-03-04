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Gül serası, kadınların hayatını değiştirdi

Osmaniye merkeze bağlı Değirmenocağı köyünde, yaklaşık 3 yıl önce bir dönüm arazi üzerine kurulan gül serası, kadınların hayatını değiştirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 10:03
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Gül serası, kadınların hayatını değiştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Osmaniye İl Müdürlüğü aracılığıyla uyguladığı 'Gül Bahçesinde Yeşeren Umutlar' adlı bir proje kapsamında kurulan serada, kadınlar tarafından üretilen güller, kurulan kooperatif aracılığıyla iç piyasaya pazarlanıyor. Kooperatif sayesinde ev ekonomisine katkı sağlayan ve büyük emeklerle yetiştirdikleri güle yoğun bir talep olduğunu söyleyen kadınlar, amaçlarının sera alanlarını genişlettirmek olduğunu ifade etti.

KOOPERATİF ARACILIĞLA ÜRÜNLER PAZARLANIYOR

Kadın çiftçilere değişik alanlarda farklı eğitimler vermek için projeye adım attıklarını anlatan Proje Koordinatörü Yeliz Akyol, ilk olarak gül yetiştiriciliği kursları ile başladıklarını ifade etti. Osmaniye'de 60 kadına bu konuda 4 ay eğitim verdiklerini ve sonrasında mevcut serada gül yetiştirmeye başladıklarını aktaran Akyol, "Yetiştirilen gülleri, iç ve dış piyasada tüketmekteyiz. Burada kadın çiftçilerimizle yapmak istediğimiz çok daha farklı işler var. Hedefimiz, burada bir kooperatif oluşturarak bir araya gelmekti ve şuan mevcut olan Rahime Hatun Kadın Kooperatifi'ni kurduk. Kadın çiftçilerimiz bu kooperatif aracılığıyla üretmiş oldukları tüm ürünleri satıyorlar. Çok saha güzel işler yapacağımıza eminim. Ayrıca bakanlığımıza bizlere vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

KURSLARDA ÖĞRENDİKLERİNİ, SERADA UYGULADILAR

Gül yetiştiriciliği konusunda aldıkları kursların ardından köydeki 6 kadın ile birlikte Yalova Eğitim Enstitüsü'nde bir eğitime daha katıldıklarını söyleyen Rahime Hatun Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şükriye Erdoğan, öğrendiklerini Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün köylerine bir dönüm arazi üzerine kurduğu serada, uyguladıklarını anlattı. Serada çalışmaya başladıktan sonra maddi ve manevi yönden birçok kazanımlar elde ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Kadınlar olarak bir birimizle dayanışmayı öğrendik. Arkadaşlarımız arasında birlikte daha iyi işler çıkartacağımızı ön plana çıkarttık. Bilgiye açık bir sera alanı burası, her gün yeni bir bilgi öğreniyoruz" diye konuştu.

KÖYÜN 'GÜL MERKEZİ' OLMASINI İSTİYORLAR

Köylerinin gülle anılmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İleriki düşüncemiz burada daha geniş alanda sera oluşturup, gül ile ön plana çıkmak. Köyümüzün Osmaniye'de gül merkezi olmasını canı gönülden istiyoruz. Birlikten kuvvet doğar dedik ve biz burada bir kooperatifin temellerini attık. Bütün kadınların bize destek olup, buranın daha fazla alana yayılmasını ile kadınlarımızın ev ekonomilerine katkı sağlamalarını istiyoruz. Biz elimizden geleni yaptık tüm kadınlarımızdan da gereken desteği vermelerini bekliyoruz."

BÜYÜK MUTLULUK

Kooperatif üyesi kadın çiftçiler ise sera kurulurken gülleri büyük bir heyecanla ektiklerini ve güllerin açmasıyla birlikte hasadına başlayarak büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Kadın çiftçilerden Emel Karataşlı, sabahları seraya geldiklerinde kendi ürettikleri güllerden koparmaktan son derece mutlu olduğunu belirten, bir diğer kadın çiftçi Fatma Ödüget ise güzel bir iş başardıklarını söyleyip, kadınların kendine özgüven sağlaması için böyle bir işle meşgul olmasını gerektiğini vurguladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KadınKadınlarGülSeraEkonomi
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