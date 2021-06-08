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Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor

08 Haziran 2021 Salı 13:26
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Görese Dağı'ndaki orman yangını 5'inci günde de sürüyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Arıcak ilçesindeki Görese Dağı bölgesinde, 5 gün önce başlayan orman yangını devam ediyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla alevlerin kontrol altına alınması hedefleniyor.

Elazığ-Diyarbakır sınırları arasında yer alan Görese Dağı bölgesindeki ormanlık alanda, cuma günü henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Arıcak ilçesine bağlı Çevrecik ile Yoğunbilek köyleri sınırına kadar ulaştı. Jandarma ekipleri, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, DSİ, çevre belde belediyelerinin iş makineleri ile 100'ün üzerinde ekip, yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor. 

Bugün rüzgarın etkisinin azalmasıyla birlikte, yangının kontrol altına alınmasının hedeflendiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Görese DağıOrman Yangını
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