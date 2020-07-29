Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bahçelievler'de trafik kazası
Son Dakika
Bahçelievler'de trafik kazası
Adana'da drone destekli terör uygulması
Son Dakika
Adana'da drone destekli terör uygulması
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un kupa sevinci
Son Dakika
TFF 1'inci Lig’e çıkan Tuzlaspor’un...
KORONA AŞISI VE İKİNCİ DALGA TUZAĞI
İKİNCİ DALGA TUZAĞI
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
Üsküdar'da 125 santimlik iguana bulundu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gölete giren itfaiye eri olta misinalarına takılarak boğuldu

MANİSA'nın Kula ilçesinde balık tutmak için gölete giden itfaiye eri Cihat Akkaş (26), daha sonra serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette gözden kayboldu. Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşılan Akkaş'ın, balçığa saplanan olta misinalarına ayağının takıldığı tespit edildi.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 07:49
0 Okunma
Gölete giren itfaiye eri olta misinalarına takılarak boğuldu

Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Başıbüyük Mahallesi'ndeki Çelengöz Göletinde meydana geldi. 3 arkadaşı ile birlikte balık tutmak için Çelengöz Göleti'ne giden Kula İtfaiye Amirliği'nda görevli itfaiye eri Cihat Akkaş (26), bir süre sonra serinlemek için gölete girdi. Arkadaşlarının ardından sudan çıkmak isteyen Akkaş, kıyıya yaklaşık 15 metre uzaklıkta balçığa saplanarak çırpınmaya başladı. Akkaş'ı kurtarmak için gölete giren arkadaşları, suyun o bölgede dibe çekmesi ve balçığa saplanma tehlikesi yaşayınca, kıyıya çıkmak zorunda kaldı.

GÖZDEN KAYBOLDU

Cihat Akkaş'ın bir süre suda çırpındıktan sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar ile olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aniden derinleşen gölet ve çevresinde inceleme yaparken, Akkaş'ı kurtarılması için AFAD ve Deniz Altı Polis ekiplerine haber verildi. Manisa'dan gelen AFAD ekipleri Akkaş'ın son görüldüğü nokta ve akıntı yönüne gidebileceği noktalarda botla su yüzeyinde arama çalışması yaptı. AFAD'ın su yüzeyinde yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'nden dalgıç polisler bölgeye sevk edildi.

OTLA MİSİNALARININ VUCUDUNA SARILI OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Saat 01.35 sıralarında gölete gelen polis kurbağa adamlar, Akkaş'u bulabilmek için suya daldı. İtfaiye erinin gözden kaybolduğu bölgede dalış yapan dalgıç polisler, yaklaşık 20 dakika sonra Akkaş'ın cansız bedenine ulaştı. İtfaiye eri Akkaş'ın cedesi sudan çıkartılırken, vücudunun çeşitli yerlerine olta misinaları takıldığı tespit edildi. Talihsiz itfaiye erinin göl dibindeki balçık tabakada biriken olta misinalarına takılarak boğulduğu tahmin ediliyor.

Bu arada olay yerinde bulunan arkadaşları ile haber verilmesi üzerine gölete gelerek saatlerce bekleyen yakınları Akkaş'ın cesedinin sudan çıkartılması sırasında feryat ederek gözyaşlarına buğuldu. Akkaş'ın cesedi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaKulaGöletİtfaiye EriBoğulma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da drone destekli terör uygulması
Adana'da drone destekli terör uygulması
Yalnız yaşayan genç ölü bulundu
Yalnız yaşayan genç ölü bulundu
Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 mücadelesi
Ankara Şehir Hastanesi acil servisinde Covid-19 mücadelesi
Fındık hasadı yapacak mevsimlik tarım işçileri için alınması gereken önlemler
Fındık hasadı yapacak mevsimlik tarım işçileri için alınması gereken önlemler
Ürettiği kraliçe arıların tanesini 100 liradan satıyor
Ürettiği kraliçe arıların tanesini 100 liradan satıyor
Sitede 33 yıllık hukuk mücadelesi
Sitede 33 yıllık hukuk mücadelesi
Hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor
Hatalı basım 100 lirasına teklif bekliyor
Parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Parkta oturan aileye silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı