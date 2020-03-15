Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beyoğlu'nda yangın paniği
Beyoğlu'nda yangın paniği
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0
Yukatel Denizlispor - Gençlerbirliği: 1-0
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo: 80-77
Galatasaray - Fenerbahçe Öznur Kablo:...
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları dezenfekte etti
Sultanbeyli Belediyesi ilçedeki ortak alanları...
FSM'de intihar
FSM'de intihar
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, arkadaşıyla oyun oynarken dengesini kaybederek gölete düşen Dursun Ali Özhölçek (15) hayatını kaybetti.

15 Mart 2020 Pazar 09:47
0 Okunma
Gölete düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında Aşağı Esence Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan ve daha önce faaliyetini sonlandırdığı belirlenen kömür şantiyesi yakınındaki etrafı çevrili gölet kenarında oynayan iki arkadaştan Dursun Ali Özhölçek, dengesini kaybedip gölete düştü. Halil İbrahim A. (15) jandarma karakoluna giderek arkadaşı Özhölçek'in ayağının kayması sonucu suya düştüğünü, kurtarmak için suya girdiğini ancak bir süre sonra gözden kaybolduğunu söyledi. Halil İbrahim A.'nın ihbarı üzerine olay yerine olay yerine jandarma, Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekibi ile Jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıçların çalışmaları sonucu Dursun Ali Özhölçek'in cansız bedeni sudan çıkartıldı. Özhölçek’in cesedi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöletçocukBoğulmaKonyaBeyşehir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki genç silahla market soydu
16 yaşındaki genç silahla market soydu
Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Lokalde gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Karabük’te 2 ev alev alev yandı
Karabük’te 2 ev alev alev yandı
57’nci alaya 227 kilometrelik yürüyüş
57’nci alaya 227 kilometrelik yürüyüş
Edirne'de meyve üreticisi endişeli
Edirne'de meyve üreticisi endişeli
Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı
Cezaevinde kolonya ve dezenfektan üretimi 2 kat artırıldı
Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep
Torbalı zeytin kolonyasına yoğun talep
Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 44 yaralı
Aydın’da kaza: 1 ölü
Aydın’da kaza: 1 ölü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı