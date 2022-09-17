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Gölcüklü balıkçı, 350 kiloluk camgöz köpek balığı yakaladı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde balıkçılık yapan Murat Şahin, Kandıra Kefken açıklarında, 350 kilo ağırlığında, 3,5 metre boyunda 'camgöz köpek balığı' yakaladı. İş yerine gelenler balıkla fotoğraf çektiriyor.

17 Eylül 2022 Cumartesi 16:37
Gölcüklü balıkçı, 350 kiloluk camgöz köpek balığı yakaladı

Gölcük ilçesinde yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Murat Şahin dün gece, Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Kandıra'nın Kefken açıklarında palamut avına çıktı. Kıyıdan bir süre ilerledikten sonra ava başlayan Şahin, ağa büyük bir cisim takıldığını fark etti. Teknede bulunan kişilerin yardımıyla 1 saatlik uğraşın ardından ağa takılan balığı çıkaran Şahin, yaklaşık 3,5 metre uzunluğunda, 350 kilo ağırlığında camgöz köpek balığı avladığını gördü.

Balığı iş yerinde sergileyen Şahin, "Dün gece palamut avlamak için denize açıldık. Daha sonra ağımıza kocaman bir kütlenin takıldığını hissettik. Baktık ki kocaman bir camgöz var. Yaklaşık 350 kilo civarında 3,5 metre boyunda bir balık yakaladık. Karadeniz Kefken açıklarında yakaladık biz bu balığı dışarı çıkarmak çok zor oldu. Yaklaşık 1 saat boyunca uğraştırdı bizi ama sonunda başardık" dedi.

İLGİ GÖRÜYOR

Yakaladıkları balığın müşterilerin ilgisini çektiğini belirten Şahin, "Balığı getirip dükkanımıza astık, gelen müşterilerin çok ilgisini çekiyor vatandaşlarımıza gösteriyoruz. Bazıları fotoğraf bile çektiriyor, Gelen insanların neredeyse tamamı daha önce bu büyüklükte bir camgöz köpek balığı görmediğini söylüyor" diye konuştu.

DHA

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