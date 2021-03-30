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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

30 Mart 2021 Salı 09:26
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Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı hatlardaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre; Gökçeada- Kabatepe hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri, Bozcaada- Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den de saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GökçeadaBozcaadaFeribotSeferIptalFırtına
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