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Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

Edirne'de, Yunanistan'a geçmek için bekleyen bir grup göçmen, sınırı ayıran Meriç Nehri'ne girip, yıkandı. Bazı göçmenler ise nehirde çamaşırlarını yıkadı.

09 Mart 2020 Pazartesi 12:24
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Göçmenler, Meriç Nehri'nde yıkandı

EDİRNE - Yunanistan'a geçiş için göçmen akınının sürdüğü Edirne'de yoğunluk, Yunanların giriş ve çıkışlara kapattığı Pazarkule Sınır Kapısı ve çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın sınırları kapatması üzerine göçmenlerin büyük bölümü, karşı tarafa geçmek için Meriç Nehri'ni kullanıyor. Lastik botlarla Yunanistan'a geçenlerin yanı sıra geçiş için bekleyen bir grup göçmen de Edirne'de Yunanistan sınırına sıfır Meriç ve Arda nehirlerinin birleştiği noktada bekliyor. Bu bölgedeki yaklaşık 30 göçmen, soğuk havaya rağmen nehir ortasında oluşan adacıktan suya girip, yıkandı. Bazı göçmenler, nehirde çamaşırlarını da yıkadı. Göçmenler, daha sonda ateş yakarak, ısınırken, yıkadıkları çamaşırlarını da bu ateşte kuruttu. Göçmenlerin suda temizlenip, çamaşırlarını yıkadığı sırada Yunanistan'a ait helikopterle uçuş yapıldığı görüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GöçmenlerMeriç Nehrinde YıkandıEdirne
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