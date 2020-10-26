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Gençlerin 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

KONYA'da, Ramazan Ş. (18), kız meselesi nedeniyle parkta buluşup tartıştığı Mehmet Demirtaş'ı (18) tüfekle vurarak öldürdü. Ramazan Ş. ve olaya karıştığı öne sürülen Melih E. ve kardeşi Furkan E., gözaltına alındı. Demirtaş'ın öldüğünü duyup hastaneye gelen yakınları ile polis arasında yaşanan gerginlik biber gazıyla müdahale edilerek sona erdi.

26 Ekim 2020 Pazartesi 10:03
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Gençlerin 'kız meselesi' tartışması kanlı bitti: 1 ölü

Olay, saat 21.30 sıralarında Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi Uzunmehmet Sokak’ta meydana geldi. Ramazan Ş., yanına arkadaşları Melih E. ve Furkan E.'yi de alıp, iddiaya göre aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunan Mehmet Demirtaş ile parkta buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Ramazan Ş., tüfekle  Demirtaş'a ateş açtı. Göğsünden yaralanan Demirtaş kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ağır yaralanan Demirtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Demirtaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, kaçan Ramazan Ş. ve olaya karıştığı öne sürülen Melih E. ve kardeşi Furkan E.yi gözaltına aldı. 

Öte yandan, Mehmet Demirtaş'ın yaşamını yitirdiğini duyan yakınları ise hastaneye akın etti. Bu arada polisle, yakınları arasında gerginlik yaşandı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis,  gerginliğin yaşanmasına neden olduğu önü sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKız MeselesiCinayet
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