GENÇLERE 7/24 ÇALIŞMA VE ARAŞTIRMA İMKÂNI

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ: TÜM İMKANLARIMIZI GENÇLERİMİZ İÇİN KULLANMAYA HAZIRIZ.

BURSA- Yıldırım Belediyesi’nin öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkânı sunacağı ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ son Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yarın açılıyor. Yıldırım Belediyesi, ilçenin eğitim ve kültür yaşamına vizyon katacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan örnek kütüphane, kapılarını açıyor. Öğrencilere 7 gün 24 saat çalışma ve araştırma imkânı sunacak ‘Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’ son Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yarın hizmete giriyor. Hiç kapanmayacak kütüphane, 1250 metrekarelik alana sahip. 20 bin eserin yer aldığı kütüphanenin bünyesinde 300 kişilik kütüphane alanı, özel okuma alanları, 100 kişilik seminer salonu, bilgisayar eğitim laboratuvarı, toplantı odası, grup ders çalışma alanları, kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Kütüphane’de kültür ve sanat etkinlikleri de yapılabiliyor.

YILDIRIM’A VE BURSA’YA DEĞER KATACAK…

Yıldırım’a ve Bursa’ya değer katacak Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi’nin açılışında geri sayıma başladıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kütüphanemiz 7 gün 24 saat öğrencilerimize hizmet edecek. Burada ders çalışan, araştırma yapan öğrencilerimize yönelik çay ve çorba ikramımız da olacak. Ayrıca kütüphanemiz engelli öğrencilerimizin de rahatlıkla ulaşabileceği, kitap okuyarak ders çalışabilecekleri imkânlara sahip. Aynı anda yaklaşık 300 öğrencimizin çalışmasına imkân sunan kütüphanemiz 100 kişilik konferans salonu, bilgisayarlı çalışma odaları, 30 kişilik bir toplantı odasıyla beraber Yıldırım’a yakışan bir tesis olacak. Bu fiziki mekâna ruh verecek olan gençlerimizle birlikte ilçemize ve Bursa’mıza değer katacak önemli bir kompleksimizi kısa bir zamanda halkımızın hizmetine sunmuş olacağız. Yeter ki gençlerimiz geleceğe emin adımlarla, iyi şartlarda hazırlansınlar. Biz tüm imkânlarımızı onlar için seferber etmeye, evlatlarımızın hizmetkârı olmaya hazırız” diye konuştu.