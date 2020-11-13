GENÇ MÜSİAD'DAN GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK’A ZİYARET

BURSA

MUSTAFA YILDIZ

Bayrak devriyle birlikte göreve başlayan Genç MÜSİAD Bursa Şubesi’nin yeni Başkanı Abdüssamed Kahraman ve Yönetim Kurulu Üyeleri çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ı makamında ziyaret etti. Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Abdüssamed Kahraman; yerel yönetimlerle temas halinde olarak projeler hayata geçirmek istediklerini belirtti. Gürsu Belediyesi ve MÜSİAD Bursa Şubesi arasında imzalananGenç İstihdamın Beceri ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi, protokolü ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Genç MÜSİAD Bursa Başkanı Kahraman, gençlere yönelik yapılan protokolün, sanayiciler ve kurslardan mezun olan gençleri bir araya getireceğini, gençliğin geleceği açısından çok önemli bir proje olduğunun altını çizerek, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'a teşekkür etti. Ziyaretlerinden dolayı Genç MÜSİAD Başkanı’na teşekkür eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise, Genç MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Abdüssamed Kahraman'a yeni görevinde başarılar dilerken, Gürsu'da gençlere yönelik yapılan projeler ve devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



