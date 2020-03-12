Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Suriye’ye zırhlı araç sevkiyatı
Suriye’ye zırhlı araç sevkiyatı
Bulgaristan’da koronavirüs vakasından ilk ölüm
Bulgaristan’da koronavirüs vakasından ilk ölüm
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman...
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
Zeytinburnu'nda işyerinde yangın
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: 1-3
BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

ADIYAMAN'da, Dilan B. (19), evde tartıştığı babası Yusuf B.'yi (44) tabanca ile vurarak öldürdü.

12 Mart 2020 Perşembe 07:00
0 Okunma
Genç kız, tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

Olay, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilan B. ile babası Yusuf B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilan B., evde bulunan tabanca ile babasına peş peşe ateş etti. Göğsüne 4, başına ise 1 kurşun isabet eden Yusuf B., olay yerinde yaşamını yitirdi. Silah sesini duyanların ihbarıyla eve gelen ekiplerin çalışması sonrası Yusuf B.'nin cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu. Babasını öldüren Dilan B. ise polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanCinayetKızBabaçocuk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Panelvanın çarptığı kişi öldü
Panelvanın çarptığı kişi öldü
Suriyeli tüccar silahlı saldırıda öldürüldü
Suriyeli tüccar silahlı saldırıda öldürüldü
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
Konya'da feci kaza: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü
Başkent'te 'koronavirüs' önlemleri! Bu yöntem ilk defa denenecek
Başkent'te 'koronavirüs' önlemleri! Bu yöntem ilk defa denenecek
Belediyelerden bir bir iptal kararı
Belediyelerden bir bir iptal kararı
Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
Kolonyacılarda koronavirüs yoğunluğu
Kolonyacılarda koronavirüs yoğunluğu
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Şanlıurfa'da 2 işçi servisi çarpıştı: 18 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Aksaray’da 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı