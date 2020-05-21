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Genç kız akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde 17 yaşındaki Ceren Kultaş, akaryakıt istasyonuna birlikte geldiği kişi otomobili yıkatırken, motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın pompalı tüfekle ateş açıp kaçtığı olayda saçmaların isabet ettiği genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 09:45
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Genç kız akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, saat 23.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Taytan Mahallesi yol kavşağında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, Ceren Kultaş arkadaşının kullandığı otomobille akaryakıt istasyonuna geldi. Arkadaşı burada otomobilini yıkadığı sırada, Kultaş cep telefonunda konuştuğu biriyle tartışmaya başladı. Kultaş telefonunu kapattıktan bir süre sonra, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet akaryakıt istasyonuna geldi. Kimliği öğrenilemeyen kişi pompalı tüfeği Kultaş'a doğrultarak ardı ardına ateşledi. saçmaların isabet ettiği Kultaş, kanlar içeresinde yere yığılırken, saldırgan ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

Akaryakıt istasyonunda bulunanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kultaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kultaş'ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise saldırı ile ilgili araştırma başlattı. Görgü şahitlerinin ifadelerine başvuran polis, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Bu arada genç kızın beraber geldiği kişinin ise saldırıdan sonra kaçtığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSalihliCinayet
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