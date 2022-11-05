Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.216,98
ALTIN
1.004,00
DOLAR
18,57
STERLİN
21,26
EURO
18,52
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Çanakkale'de otel satış ihalesi
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf taşınmazları kiraya verilecek
Diyarbakır ve Mardin'de Vakıf...
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100 adet S plakayı kiraya verecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 100...
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire satışı
PTT A.Ş.'den Çankaya'da daire...
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya açık artırmaya çıkıyor
Trabzon Havalimanı'nda unutulan eşya...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gemide kaybolan oğlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yıkıldı

MIsır'ın Suez Limanı’ndan açık denize açılan yük gemisinde kaybolan makine mühendisi Yiğit Acar'dan (24) 59 gündür haber alınamıyor. Arama-kurtarma çalışması yürütülen Acar'ın eşyalarının bulunduğu valizi ise Giresun’daki ailesine gönderildi. Oğlundan gelecek haberi umutla beklerken valiziyle hüzünlenen Arzu Acar, "Eşyaları geldi, tertemiz. İnşallah Yiğit’im de gelecek. Gitti gideli açmadım perde ve pencereyi birlikte açacağız" dedi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 11:01
Gemide kaybolan oğlunu umutla beklerken, gelen valiziyle yıkıldı

Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar’ın, 7 Eylül akşamı gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar, bulanamadı. Kahire Büyükelçiliği'nce Mısır makamlarına bilgi verilen olayla ilgili başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi. Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları yapıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ülkede başlattığı arama-kurtarma çalışmalarında da genç mühendisin izine rastlanılmadı.

VALİZİ AİLESİNE GÖNDERİLDİ

Yiğit Acar'ın eşyalarının bulunduğu 2 valizden 1'i, Portekiz Konsolosluğu'ndan İstanbul'a, buradan da Şebinkarahisar Savcılığı'na gönderildi. Savcılık görevlileri, aileye Acar'ın eşyalarının yer aldığı valizi teslim etti. Şebinkarahisar Savcılığı, valizden çıkan Acar'a ait cep telefonu ve bilgisayarı ise incelemeye aldı. Acar'a ait diğer valizinin ise bulunamadığı belirtildi. 

'O GELECEK, BEKLİYORUZ'

Acar ailesi de 59 gündür umudunu yitirmeden oğullarının geleceği günü bekliyorlar. Anne Arzu Acar, oğlundan gelecek haberi umutla beklerken, valiziyle hüzünlendi. Oğlunun eşyalarını valizden çıkararak dolabına asan Acar, gözyaşı döktü. Oğlunun özlemini kokladığı kıyafetlerine sarılarak gidermeye çalışan Acar, "O gelecek, bekliyoruz, ümidimiz var. Eşyaları geldi, tertemiz. İnşallah Yiğit’im de gelecek. Gitti gideli açmadım perde ve pencereyi birlikte açacağız" dedi.

Yiğit Acar'ın kaybolduğu, Liberya bayraklı, 172 metre uzunluğunda ve 27 metre genişliğindeki 'Dema M' adlı geminin, genel kargo taşımacılığında kullanıldığı belirtildi. Cezayir açıklarından yol alan gemi, Cebelitarık Boğazı'nı geçerek Portekiz'in Porto Limanı'na ulaşmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MısırSuez LimanıGemiMühendisKayıpYiğit AcarGiresun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haluk Sur: 6,5- 7 milyon yapı stokunun süratle yenilenmesi gerek
Haluk Sur: 6,5- 7 milyon yapı stokunun süratle yenilenmesi gerek
Yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Yurt ilaçlaması sonrası 76 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli
Çanakkale'de boğaz trafiğine 'sis' engeli
Fabrika yangını sonrası 'kalıcı kirleticiler' uyarısı
Fabrika yangını sonrası 'kalıcı kirleticiler' uyarısı
Karşı şeride geçen otomobil, halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Karşı şeride geçen otomobil, halk otobüsü ile çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Konyaaltı'nda yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı
Konyaaltı'nda yaşayan 4 kişiden 1'i yabancı
Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Zonguldak'ta 164 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
İçişleri: 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8' operasyonu başlatıldı
İçişleri: 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-8' operasyonu başlatıldı
Bitlis'te 3 kilo metamfetamine 2 gözaltı
Bitlis'te 3 kilo metamfetamine 2 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول