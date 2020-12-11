Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1356
ALTIN
468.596
DOLAR
7.9406
STERLİN
10.4659
EURO
9.6274
AVRSYA HASTANELER GRUBU DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
DÜNYA ÇOCUK HAKLARI PANELİ DÜZENLEDİ!
Yeşim Kale “Renklerin Aşkı” Sergisi
“Renklerin Aşkı” Sergisi
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
DURAK KÜTÜPHANEMİZ AÇILDI 
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum Kuruluşunun Kütüphane Açılışı...
Lions 118-Y Anadolulu Uluslararası Siviltoplum...
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
Antalya şehidini uğurluyor
Kapat

Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yollar suyla kaplanırken, Alanya ve Demre ilçelerinde ise dolu etkili oldu.

11 Aralık 2020 Cuma 12:06
11 Okunma
Gazipaşa'da yağmur, Alanya ve Demre'de dolu etkili oldu

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa, Alanya ve Demre ilçelerinde dün akşam yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Demre ile Kaş ilçeleri arasındaki Yuva Mahallesi'ne, dün saat 21.00 sıralarında dolu yağdı. 15 dakika süren yağış sonrası bazı yerlerde dolu kalınlığı 20 santime ulaştı. D-400 kara yolunda, 10 santim kalınlığında dolu yığınları oluştu. Kısa süre sonra yağan yağmur, doluyu eritti. Dolunun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte yağması, kara yolunda olası birçok olumsuzluğun önüne geçti. Dolunun tanelerinin iri olmaması nedeniyle seralarda küçük çaplı örtü delinmeleri ile Ahmet Keleş isimli vatandaşın seralarındaki çökme dışında hasar oluşmadı.

ALANYA'DA CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU

Alanya ilçesinin İncekum Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında başlayan yağmur, yerini şiddetli doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bahçeler ve sokaklar beyaza büründü. Dolu, yaklaşık 10 dakika etkisini gösterdi. Sese uyanan vatandaşlar ise evlerinin penceresine çıkarak yağan doluyu izledi. Otomobil sahipleri ise dolu bittikten sonra araçlarının yanına giderek, hasar olup olmadığını kontrol etti.

DOLU ARAÇLARIN CAMLARINI KIRDI

Dolu yağışında sokaklar beyaza bürünürken, ceviz büyüklüğünde yağan dolu, otomobillerin camlarına hasar verdi. Evlerin yanında bulunan jeneratörlerin üzerindeki platformlara da zarar veren dolu yağışı, daha çok otomobillerde maddi hasar bıraktı.

YOLLAR SUYLA KAPLANDI

Gazipaşa ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yollardaki mazgalların tıkanması nedeniyle yağmur suları tahliye edilemeyince yollar suyla kaplandı. İlçede yaşayanlar sabah uyandıklarında yolların ve bahçelerinin suyla dolduğunu gördü. Vatandaşlar, suyun tahliyesi için çaba gösterirken, belediye ekiplerinden de yardım istedi. İlçede açılan pazar yerleri de suyla doldu. Suyun kalınlığı yer yer 20 santimi buldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GazipaşaYağmurAlanyaDemreDolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu
Gölbaşı Barajı'nın yüzde 90'ı kurudu
BUÜ'nin yenilenen yolu trafiğe açıldı
BUÜ'nin yenilenen yolu trafiğe açıldı
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde ölü bulundu
Şule Çet davasında bilirkişi olan profesör, evinde ölü bulundu
Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi, kaza yapınca yakalandı
Kısıtlamayı ihlal eden 4 kişi, kaza yapınca yakalandı
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı 
FETÖ'nün Adalet Bakanlığı yapılanmasına operasyon: 29 gözaltı 
Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
Sarımehmet Barajı'nın su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 4 yaralı
Yazar İbrahim Çolak, intihar etti
Yazar İbrahim Çolak, intihar etti
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi
Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şüphelilere linç girişimi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma