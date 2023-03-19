Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.136,44
ALTIN
1.216,37
DOLAR
19,03
STERLİN
23,19
EURO
20,28
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 Öğretim Üyesi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 7...
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma...
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Erzurum Teknik Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal market ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Gaziosmanpaşa Belediyesi, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta afetzedelerin ihtiyacını sosyal market ile gideriyor.

19 Mart 2023 Pazar 18:29
Gaziosmanpaşa Belediyesi sosyal market ile depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kahramanmaraş


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, Sütçü İmam Üniversitesi yerleşkesindeki çadır kentte sosyal market oluşturdu.
Sosyal marketteki gönüllüler, depremzedelerin ihtiyaçlarını çadırlara teslim ediyor.
Gaziosmanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Koordinatörü Fatih Akbaba, AA muhabirine, büyük bir deprem felaketi yaşandığını söyledi.
Depremin ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yardımların vatandaşlara sistemli şekilde ulaştırılması talimatı verdiğini aktaran Akbaba, "Burada gezici ekiplerimiz var, çadırları geziyorlar. Tablet bilgisayar üzerinden ne ihtiyaçları varsa taleplerini alıyorlar. Online sistem üzerinden talepler buradaki sisteme düşüyor. Buradan bu talebi gören arkadaşlar hemen poşetleri hazırlıyorlar. Ardından kurye ekiplerimiz çadırlara gidip teslim ediyorlar." dedi.
Akbaba, sosyal markette vatandaşların her türlü ihtiyacının giderildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Gıda, giyim, halı, soba gibi birçok malzeme mevcut. Bu ürünleri kontrollü şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Hepsinin kayıtları var. Durumu suistimal etmek isteyenlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Tüm yaralar sarılıncaya, tüm çocukların yüzü gülünceye kadar buradayız. Buradaki ürün tedarikini Gaziosmanpaşa ilçemizdeki vatandaşlarımız karşılıyor. Onların emanetini alıyoruz ve yerine ulaştırıyoruz. Bu sistemden kurulduğu günden bugüne yaklaşık 700 aile faydalandı."

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremSosyal MarketGaziosmanpaşa Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Kars'ta kar yağışı etkili oluyor
Ordu pidesi, coğrafi işaretle tescillendi
Ordu pidesi, coğrafi işaretle tescillendi
Mardin'de pikap ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Mardin'de pikap ile tır çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Hakkari'de toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi 
Hakkari'de toprak kayması sonucu 3 ev tahliye edildi 
Fethiye'de 5. Göcek Ot Yemekleri Festivali yapıldı
Fethiye'de 5. Göcek Ot Yemekleri Festivali yapıldı
Kayseri'de çocuk oyun parkı yangında kullanılamaz hale geldi
Kayseri'de çocuk oyun parkı yangında kullanılamaz hale geldi
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Hatay'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti
Şanlıurfa Valiliği: Sel nedeniyle 16 vatandaşımız hayatını kaybetti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi