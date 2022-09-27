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Gaziantep'te vahşet

GAZİANTEP’te darbedilerek öldürüldüğü tespit edilen 3 yaşındaki kız çocuğu Lina Nazlı Erba'nın cesedi, bir işletmedeki derin dondurucuda bulundu. Yürek sızlatan olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

27 Eylül 2022 Salı 09:26
Gaziantep'te vahşet

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp 2 kızını aramak için bir televizyon kanalında canlı yayına katılan anne M.İ. ve eski kocası A.E.'nın verdikleri bilgiler doğrultusunda soruşturma başlattı. Televizyon programına Gaziantep'ten katılan anne M.İ. kendisine fuhuş yaptıran çocukluk arkadaşı ve sevgilisinin, çocuklarını alıkoyduğunu iddia etti. Bu sırada canlı yayına telefonla katılan komşusu, M.İ.’nin bir buçuk yaşındaki küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığı bilgisini paylaştı. Haber alınamayan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay ise ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir işletmeye düzenlediği operasyonda derin dondurucunun içinde ölü olarak bulundu. Darbedilerek öldürüldükten sonra derin dondurucuda saklanan çocuğun cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine getirildi.

Polis ekipleri yürek sızlatan cinayetle ilgili yaptıkları araştırma sonucu şüpheliler G.T. ve M.A.’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepCinayetVahşetLina Nazlı Erba
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