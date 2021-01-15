Gaziantep'te, 'solucan gübresi' satışları arttı

Solucan gübresi, uygulandığı ağaçta suyu yüzde 70 oranında muhafaza etmesi nedeniyle üreticiler tarafından tercih ediliyor. Mevsimsel yağışların yeterli olmaması nedeniyle yaşanan kuraklıktan dolayı üreticinin suyu muhafaza eden solucan gübresine yöneldiğini anlatan Ziraat Mühendisi Selçuk Zoroğlu, rekolte düşüşünün önlenmesi için solucan gübresinin özellikle fıstık ve zeytin ağaçlarına uygulanması tavsiyesinde bulundu.

Selçuk Zoroğlu, solucan gübresinin yüzde 70 su tutma özelliğinin bünyesinde barındırdığı organik karbondan kaynaklı olduğunu belirtti. Zoroğlu, sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen gübrenin, yetiştiği toprağı kimyasallardan arındırırken, ürünlerin organikliğini kalıcı kıldığını kaydetti. Besleyici, köklendirici, güçlendirici özellikleri bulunan solucan gübresinin, böcek ve diğer zararlıları da tarımsal ilaç kullanmadan bitkilerden uzak tuttuğunu dile getiren Zoroğlu, ''Solucan gübresi satışları bir önceki yıla göre yüzde 60 artmış durumda. Bu da mevsimsel yağışların az olmasından kaynaklı. Bu gübrenin 3 önemli özelliği var. Verimi artırıyor, hastalıklardan koruyor ve çok yüksek su tutma özelliğine sahip. Geçen yıla oranla bu yıl kuraklıktan dolayı daha çok talep gelmeye başladı. İthal gübrelere göre daha çok tercih edilmeye başlandı. Özellikle çiftçiler bu gübrenin özelliklerini bildikleri için kuraklık olunca talepte bulundu, oluşan yoğunlukla satışlarımız yüzde 60 oranında arttı'' dedi.

'REKOLTE SORUNU ORTADAN KALKABİLİR'

Zoroğlu, solucan gübresi uygulanan arazilerde rekoltenin dengeleneceğini belirterek, "Antep fıstığı çok su sevmez algısı vardı. İklimde ve dünyadaki yerimiz değişti. Artık fıstık ağaçları belli bir su istemeye başladı. Dolayısıyla solucan gübresi kurak dönemlerde fıstık ağaçları için alternatif bir ürün oldu. Üreticilerin solucan gübresi kullandığı arazilerde başarılı sonuçlar alındı" diye konuştu.