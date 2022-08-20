Gaziantep'te katliam gibi kaza: 16 ölü, 21 yaralı

Gaziantep-Nizip otoyolunun 18'inci kilometresinde saat 11.00 sıralarında kontrolden çıkan otomobil dere yatağına devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Şanlıurfa'ya giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirleri de kazayı görünce yol kenarında durup olay yerine gitti. Ekiplerin kurtarma çalışması sürerken, kaza yerine yaklaşık 200 metre mesafede Özel Diyarbakır Turizm firmasına ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Yan yatan otobüs, sürüklenerek itfaiye aracı ile 27 AHM 050 plakalı ambulans ve bu sırada bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara çarptı.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Kazada 4 sağlık görevlisi, 3 itfaiye eri ve İHA muhabirleri Muhammed Abdulkadir Esen ile Umut Yakup Tanrıöver'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1’inin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 16'ya çıktı.

VALİ GÜL, İNCELEME YAPTI



Gaziantep Valisi Davut Gül ile beraberindekiler, kaza yerine giderek inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalara ve kazaya ilişkin bilgi alan Vali Gül, "Saat 10.45 sıralarında kaza yapan bir araca ekipler ve arkadaşlar müdahale ederken, 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor ve yatarak ekiplerimiz ile yaralılara çarpıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet, yaralılara şifa diliyorum" dedi.Kaza nedeniyle kapanan otoyolda trafik, yaklaşık 2 saat sonra kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de "Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb’im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU



Gaziantep-Nizip otoyolunda meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşına boğuldu. Kaza haberini alıp, cenazelerin otopsi için getirileceği Adli Tıp Kurumu'nun bahçesine gelenlerden fenalaşan kişilere müdahale edildi. Kalabalık ağıtlar yakıp ağladı.



Öte yandan, Nizip Devlet Hastanesi'nde kimlik tespit işlemleri tamamlanan cenazelerin de otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirilmesine başlandı.