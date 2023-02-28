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Gaziantep'te çocuklar atlı terapiyle depremin travmatik etkisinden uzaklaşıyor 

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'taki depremlerden en çok etkilenen bölgelerden Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çocuklar, atlı terapiyle depremin travmatik etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. 

28 Şubat 2023 Salı 12:05
Gaziantep'te çocuklar atlı terapiyle depremin travmatik etkisinden uzaklaşıyor 

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığınca geçici barınma alanlarında yaşamlarını sürdüren ailelerin çocuklarına moral sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ilçedeki geçici barınma bölgesine kurulan ve atlı terapinin yapıldığı etkinlikle çocuklara depremin oluşturduğu olumsuzlukların aşılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de etkinlik alanında incelemede bulundu, çocuklarla sohbet etti.
Şahin, atlı terapinin bilimsel katkılarının bilindiğini belirtti.
Bu kapsamda çocuklara fayda sağlamak amacıyla etkinlik gerçekleştirdiklerini aktaran Şahin, "Depremzede çocuklarımızın daha az zararla bu süreci yönetebilmesi için bir taraftan psikososyal destek veriyoruz bir taraftan da atla terapi uyguluyoruz." ifadesini kullandı.
Şahin, çocuklar, engelliler, yaşlılar ile depremde zarar gören her canlı için yapılacak çalışmaların önemine işaret ederek, bu felaketin "asrın dayanışması"yla hep birlikte atlatılacağını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepDepremçocukSağlıkTerapi
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