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Gaziantep'te asırlık tepsi yemeği geleneğine koronavirüs engeli

GASTRONOMİ kenti Gaziantep'in asırlık yemek geleneklerinden olan tepsi yemeklerinin pide fırınlarında pişirilmesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında Valilik tarafından yasaklandı. Yasakla birlikte artık fırınlarda lahmacun, börek ve patlıcan kebabı gibi yemekler pişirilmiyor.

16 Mayıs 2020 Cumartesi 11:03
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Gaziantep'te asırlık tepsi yemeği geleneğine koronavirüs engeli

Gastronomi alanında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri yemek kültürünü de etkisi altına aldı. Paket servisi yapan lokantaların dışındaki tüm restoran ve yemek hizmeti veren firmaların kapalı olduğu kentte son olarak asırlık gelenek olan tepsi yemeklerinin pide fırınlarında pişirilmesi de yasaklandı. Özellikle ramazan aylarında artan tepsi yemeklerinden mahrum kalanlar yasağa mecburen uyduklarını söyledi. Fırıncılar da tedbirlerin uygulanması gerektiğini fakat önceki tedbirlerle birlikte kazançlarının yaklaşık yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi.

'HEM ESNAF HEM VATANDAŞLAR AÇISINDAN ZOR BİR KARAR'

Gaziantep Pideciler Simitçiler ve Yufkacılar Odası Başkanı Abdullah Sarı alınan kararın hem esnaf, hem de vatandaşlar açısından zor olduğunu belirterek, "Alınan karar esnafımız için zor bir karar. Ama ortadaki salgın hastalık nedeniyle sağlığımız için alınan kararlara uymamız gerekiyor. Gaziantep halkı için patlıcan kebabı, lahmacun, soğan kebabından ayrı kalmaları çok zor. Bu kültürümüzü tekrar bayramdan sonra yaşatmayı umuyoruz. Esnafımız içinde zor bir durum. Bizim vatandaşlardan isteğimiz fırıncılarımıza, esnafımıza tepki göstermesinler. Patlıcan kebabının fırında pişirilmesi, fırındaki tadı veremez. Lahmacun börek gibi özel yemekler ancak fırında yapılabiliyor. Onun yerine tepsi yemeklerini de evlerdeki fırınlarda pişirilebilir" dedi.

'GÜNDE 25 TEPSİ YEMEK PİŞİRİYORDUK'

Fırın işletmecisi Cuma Yoloğlu ise tepsi yemeklerine gelen yasakla işlerinin düştüğünü belirterek, "Tepsi yemekleri lahmacun olmayınca şu an biraz daha sıkıntı yaşadık. Halk olarak bu durumdan memnun değil. Bu şekilde virüs ortadan kalkacaksa biz bunun uygulanmasını destekliyoruz. Bu kurallara tüm esnaf ve vatandaşların uyması gerekiyor. Vatandaşlara yasak diyoruz, ama pişirmemiz için çok ısrar ediyorlar. Günlük yaklaşık 25 tepsi yemeği 6- 7 tepsi lahmacun yapıyorduk. Bu zaten Gaziantep'in kültürü özellikle Ramazan aylarında tepsi yemeklerinin yapılmasıdır. Bunlar da kısıtlamalar nedeniyle durduruldu. Ama virüs nedeniyle devam edecek ve bitecekse biz kurallara uymaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'İÇİMİZ KAN AĞLIYOR'

Vatandaşlardan Orhan Uslu tepsi yemeklerine gelen yasakla yemeklere hasret kalacaklarını söyleyerek, "Bizim içimiz kan ağlıyor. Bu ramazan ayında patlıcan kebabına, soğan kebabına, lahmacuna hasret kaldık. Fırın ve tepsi yemekleri Gaziantep'in vazgeçilmez kültürlerindendir. Ramazanın 30 gününün 25’inde tepsi yemeği yapılır. Bunların yanı sıra bayram kahkesi, yuvalama gibi şeyler de yapılamıyor. Yine de bu yasağın bu hale gelmesinin asıl sebebi de bizleriz. Verilen kurallara uymuyoruz Sağlık bakanımız gecesini gündüzüne katarak çalışıyor. Gaziantep'te bulaş riski artmış durumda, bu şekilde bir karar alınması her şeye rağmen doğru bir karar oldu" dedi.

Bazı vatandaşlar da fırınlara gelen yasakla tepsi yemeklerine hasret kalacaklarını ve koronavirüsün bitmesi için kurallara uyacaklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepYemekKoronavirüsSalgınHastalıkGastronomiUNESCO
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