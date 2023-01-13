Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ali Akcan (20) idaresindeki 26 ACD 324 plakalı otomobil, TAG Otoyolu Osmaniye-Nurdağı yolunda, aynı yönde seyreden Caner Temurtaş'ın (26) kullandığı 01 EVT 51 plakalı kapalı kasa kamyona arkadan vurdu, daha sonra Abdulbaki Şahin (37) yönetimindeki 06 DFF 943 plakalı araçla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, Ali Akcan yaralandı, aynı araçtaki Hamit Yaramış (28) yaşamını yitirdi.

Akcan, ambulansla Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.