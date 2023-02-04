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Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da kar nedeniyle 1316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Gaziantep, Malatya, Adıyaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 1316 yerleşim yerinin yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

04 Şubat 2023 Cumartesi 16:02
Gaziantep, Malatya ve Adıyaman'da kar nedeniyle 1316 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Gaziantep'te dün gece başlayan kar yağışı gün içinde de devam etti.
Ekiplerin kar temizleme çalışmaları sürerken, 91 mahalle yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, ulaşıma kapalı olan 156 yerleşim yerinin yollarını açmaya çalışıyor.
500 araç, 1300 personelle kar mesaisi yapan ekipler, Arguvan'da 45, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 53, Kuluncak'ta 8, Pütürge'de 36 ve Yazıhan'da 10 olmak üzere 156 mahallede kar küreme ve yol açma çalışması yürütüyor.
Adıyaman
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 442 köy ve 627 mezranın yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün gece başlayan kar yağışı halen etkisini sürdürüyor.
Ekipler, kar nedeniyle yolları kapanan 1069 köy ve mezraya ulaşmaya çalışıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepMalatyaAdıyamanKarKışUlaşımYol
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