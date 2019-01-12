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Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu

ADANA'da üniversite öğrencisi Serhat Berk B., cüzdanını ve telefonu gasp etmek isteyen yüzleri maskeli 2 gaspçıya direnince, av tüfeğiyle bacağından vuruldu. 

Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu

ADANA'da üniversite öğrencisi Serhat Berk B., cüzdanını ve telefonu gasp etmek isteyen yüzleri maskeli 2 gaspçıya direnince, av tüfeğiyle bacağından vuruldu. 

12 Ocak 2019 Cumartesi 09:10
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Gaspçılar, üniversite öğrencisini bacağından vurdu

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yeşilevler Caddesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli ve silahlı 2 kişi, üniversite öğrencisi Serhat Berk B. ve kendisini şehir dışından ziyarete gelen arkadaşı Abdullah İ.'nin yolunu kesti. Şüpheliler, gençlerden cüzdanlarını ve cep telefonlarını istedi. Şüpheliler, Abdullah İ.'nin cüzdanını alırken, Serhat Berk B. direnince arbede çıktı. Gaspçılar, Serhat Berk B.'yi av tüfeğiyle bacağından yaralayıp, havaya da bir el ateş ettikten sonra kaçtı. Silah sesini duyup, dışarı çıkan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan üniversiteli genç, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Zırhlı araçlarla bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak çalışma başlattı. Abdullah İ., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaGasp
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