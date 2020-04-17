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Foçalı çiftçi, hem ekim, hem de hasat için tarlada

İZMİR’in Foça ilçesine bağlı kırsal mahallelerde yazlık sebze ekiminin yanı sıra hayvan yemi olarak kullanılan bitkilerin hasadı da başladı. Üreticiler süt ve süt ürünlerinde sıkıntı yaşanmaması için yemlik bitkilerin zamanında hasat edilmesi gerektiğini belirterek, bu nedenle koronavirüse karşı önlemlerini alarak traktörlerle tarlalarını sürmeye başladı.

17 Nisan 2020 Cuma 09:22
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Foçalı çiftçi, hem ekim, hem de hasat için tarlada

Çin’de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘küresel salgın’ ilan edilen koronavirüs, hayatın her alanını etkilemeye devam ediyor. Salgına karşı Türkiye’de de önlemler alınırken, özellikle gıda üretiminin aksamaması için birçok tedbir hayata geçirildi. Foça’da da üreticiler hem yemlik bitkilerin hasadını yaparken, hem de yazlık sebze ekimi başladı. Yemlik bitkilerin hasadı sırasında üreticilerle birlikte tarlaya inen leylekler ve diğer kuşlar ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiğini, ekim ve hasat için havaların uygun olduğunu belirten Foça Ziraat Odası Başkanı Saim Demirbaş, çiftçinin üretimi, gelecek günlerde sıkıntı yaşanmaması görev bilinciyle yaptığını söyledi. Foça İlçe Tarım ve Orman Müdürü yetkililerin kendilerine her türlü konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını, zaman zaman tarlalara gelerek çalışmalara destek verdiklerini dile getiren Demirbaş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den günümüzün zor şartlarında çiftçiye destek için açıklanan yüzde 70 tohum hibe desteğinden kendilerinin de yararlandırılmasını istedi.

‘TOHUM DESTEĞİNE DÂHİL EDİLMEK İSTİYORUZ’

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya gibi Türkiye'de zor günlerden geçildiğini vurgulayan Demirbaş, "Zor olsa da işimizi yapmaya, ülkemizin tarım ve hayvancılık ürünleri yönünden sıkıntılar yaşamaması için üretmeye devam ediyoruz. Foça bölgemizde ovalarımızda kuru ot ve silajlık olarak 5 bin dekarın üzerinde ot ekimi yapıldı. Ayrıca bin dekarlık alanda karamba adı verilen İtalyan çimi ekildi. İnsan sağlığımız çok önemli ama hayvanlarımızı da beslemek zorundayız. Süt, yoğurt ve süt ürünleri üretimi için yaptığımız çalışmaları İlçe Tarım Müdürümüzün desteğiyle üretici arkadaşlarımız ve Ziraat Odası olarak ortaklaşa sürdürüyoruz. Bu üretimi devam ettirebilmek için ovamızdaki su sıkıntısının bir şekilde çözülmesini, Gediz Nehri'nin kirlenmesinin önüne geçilmesini istiyoruz. Devletimizin tarımsal desteklerini alıyoruz. Ancak günümüz şartlarının dikkate alınarak 21 il için açıklanan yüzde 75 tohum desteğine bizlerin de dâhil edilmesini istiyoruz" dedi.

'BİZ ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ, SİZ EVDE KALIN'           

Evde kal çağrılarına uyan ve salgının boyutlarının büyümemesi için gerekli önlemleri uygulayan vatandaşlara seslenen Demirbaş, "Biz üretmeye devam ediyoruz. Bugünler de geçecek. Siz yeter ki evlerinizden çıkmayın" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FoçaçiftçiTarımHasatTarlaBahçeSebzeMeyve
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