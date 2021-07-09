Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı

Foça'nın Ilıpınar ile Gerenköy Mahalleleri arasındaki çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş alanda etkili olan yangına müdahale için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden ekipler, çok sayıda arazöz ile bölgeye sevk edildi. Havadan da 3 helikopter ve 1 söndürme uçağı ile alevlere müdahaleye başlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Foça'daki askeri birliklerin itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yerleşim yeri yakınından başladığı belirlenen yangının, ters rüzgar ile ormanın içlerine doğru ilerlediği belirtildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi.

ALEVLERİN 3 YANI ÇEVRİLDİ



İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili bilgi veren Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, söndürme çalışmalarına takviye olarak 3 helikopter ve 23 arazöz ile çok sayıda orman işçisinin katıldığını, müdahalenin karadan ve havadan sürdüğünü belirtti. Yetkililer yanının 3 yönünün çevrildiğini, bir yönünün ise henüz kontrol altına alınamadığını, rüzgarın şiddetinin söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediği bildirdi.

Yangın bölgesine yakın yerleşim bölgesi olan Ilıpınar Mahallesi'nin muhtarı Selçuk Tabaklı, köylülerin dumanı fark ederek kendisine bildirmesi üzerine hemen orman ve itfaiye ekiplerine durumu aktardığını ifade ederek, "Hemen yangın bölgesine giderek itfaiye araçlarını yangın bölgesine yönlendirdik. Rüzgarın çok sert olması nedeniyle yangın hızlıca yayıldı. Helikopter, uçak ve arazözlerin yangına müdahalesi sürüyor, henüz kontrol altına alınmadı. Yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmuyor" diye konuştu.

BAZI HAYVAN ÇİFTLİKLERİ TAHLİYE EDİLDİ

Foça Kaymakamı Ali Çetin, Ilıpınar Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili DHA muhabirine açıklamada bulundu. Saat 16.00 sıralarında Ilıpınar Mahallesi'nde orman yangını ihbarı alındığını belirten Kaymakam Çetin, "Hem orman teşkilatı hem de çevre itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. 1 uçak, 6 helikopter ve birçok arazöz ile alevlere müdahale edildi. Müdahale sürüyor. Büyük ölçüde alevler kontrol altına alındı. Bölgede hayvan çiftliklerimiz var. Bunlardan bazıları tahliye edildi. Ama bize intikal eden bir kayıp yok" dedi.

'YANGINI, OYUN OYNAYAN ÇOCUKLAR ÇIKARDI' İDDİASI

Yangını, Ulupınar Mahallesi'nde, oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı yönünde bilgi olduğunu belirten Kaymakam Çetin, "Jandarma aydınlatmaya çalışıyor. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Büyük ölçüde yangın kontrol altına alındı" diye konuştu.



KONTROL ALTINA ALINDI, SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İzmir'in Foça ilçesinde, çam ağaçları ile kaplı ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin gece boyunca yaptığı çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürerken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.