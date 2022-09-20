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Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü'nde

VAN'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 95 kilometrekarelik Erçek Gölü, göçmen kuşları ağırlıyor. Bölgede yaşanan kuraklığın kuş türlerini tehdit etmesi ise bilim insanlarını endişelendiriyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, kuraklığa rağmen flamingolar gibi göçmen kuşların halen havzada besin bulabildiklerini, bu nedenle de  gelmeye devam ettiklerini söyledi.

20 Eylül 2022 Salı 11:14
Flamingolar kuraklığa rağmen Erçek Gölü'nde

Türkiye'deki 453 kuş türünün yaklaşık yarısına ev sahipliği yapan, tuzlu ve sodalı Erçek Gölü de başta Van Gölü olmak üzere bölgedeki birçok göl ve akarsu gibi kuraklıktan etkilendi. 95 kilometrekarelik alana ve 40 metre derinliğe sahip gölün bazı sahilleri metrelerce çekildi. Durum bilim insanlarını endişelendirirken, göle halen göçmen kuşlar geliyor. Yerel kuş türlerinin yanı sıra nisan ayında bölgeye gelen ve kasım sonuna kadar Erçek Gölü'nde kalan flamingolar, güzel görüntüler sunuyor.

'BU YIL DA SU ÇOK FAZLA ÇEKİLDİ'

Meraklılarının ilgiyle izlediği flamingolarla ilgili açıklama yapan YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bölgede halen besin alanları olduğu için göçmen kuşların gelmeyi sürdürdüklerini söyledi. Sulak alanların korunmasına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, "Van Gölü havzasındaki sulak alanlarının çok olması ve bu sulak alanların yaban hayvanları açısından beslenmelerinde ve güvenliğinde herhangi bir tehdit oluşturmaması nedeniyle Van Gölü havzasında yaban hayvan çeşitliliği fazla. Van'daki Erçek Gölü'nün allı turnaları, misafirleri, her sene nisan ayında gelmeye başlayıp kasımın sonlarına kadar misafir oluyorlar. Burada yerleşmelerinin sebebi beslenme alanlarının yıl boyunca olması. Erçek Gölü, bazen çok fazla çekiliyor. Bu yıl da suyun çok fazla çekildiğini görmekteyiz. Fakat bu çekilme flamingoların beslenmesini etkileyecek kadar değil. Sulak alanlar kuramadığı müddetçe allı turnaları daha çok yıllar selam getirip selam götürecek. Bu sulak alanlar kurumaz ve korursak çok çeşitli yaban hayvanları da yani bugüne kadar görmediklerimizi de göreceğimiz günler olacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanErçek GölüKuraklıkFlamingo
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