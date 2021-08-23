Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1444.63
ALTIN
486.44
DOLAR
8.4768
STERLİN
11.5884
EURO
9.9386
Didim’de polyester motoryat tekne satılacak
Didim’de polyester motoryat tekne...
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi 29...
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa satılacak
Kahramanmaraş’ta 3 dönüm arsa...
Spor tesisi kiraya verilecektir
Spor tesisi kiraya verilecektir
Kars’ta 202 Adet Konut Satışta
Kars’ta 202 Adet Konut...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fıstık bahçelerinde hırsız nöbeti

BATMAN yöresinde 'yeşil altın' olarak bilinen fıstığın hasat döneminin başlamasıyla birlikte, arazilerdeki güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. Bekçiler, geceleri bahçelerin çevrelerinde av tüfekleriyle ağaçlardaki mahsulün çalınmaması için nöbet tutuyor.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:32
5 Okunma
Fıstık bahçelerinde hırsız nöbeti

Fıstığın olgunlaşmaya başlamasından hasat dönemine kadar iki aylık sürede bekçi ve bahçe sahipleri, av tüfekleriyle geceleri nöbet tutuyor. Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyünde önceki akşam Mehmet Çoban'ın fıstık ağaçlarına hırsızların dadanmasıyla köylüler harekete geçti. Fıstık üreticisi İdris Baymaz, köyün çevresindeki yüksek yerlerle fıstık bahçelerinin etrafında nöbet tuttuklarını söyledi. Bekçiler, olası bir hırsızlık olayıyla karşılaştıklarında da jandarmayı arayarak ihbarda bulunuyor.

'BAHÇELERİ KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Fıstığın bölgedeki en kıymetli ürün olduğunu, bu yüzden de gece ve gündüz fıstık bahçelerinin koruması gerektiğini söyleyen İdris Baymaz, "Uzun yıllardır katma değeri yüksek olan fıstıkla geçimimizi sürdürüyoruz. Köyümüzün dört bir yanı fıstık bahçeleriyle çevrili. Hasat döneminde hırsızlara karşı fıstık ağaçlarını korumaya çalışıyoruz. Dönüşümlü olarak bahçelerimizde nöbet tutuyoruz, devriyeleri atıyoruz. Gündüzleri de bahçe etrafında yaya olarak dolaşıyoruz. Bu yıl kuraklığın etkisiyle geçen yıl elde ettiğimiz verimi alamayacağız. Yüzde 70 oranında ürün kaybı yaşanacak" dedi.

'FISTIK ÜRETİCİSİNE DESTEK ŞART'

Batman Fıstık üreticileri Birliği Başkanı Hıfzullah Akdaş, Batman ovasında 101 bin dönümlük alana ekilen fıstığın yüzde 40'ından verim alındığını ifade etti. Bu yıl kuraklık nedeniyle rekoltede ciddi bir kaybın olacağına işaret eden Akdaş, "Geçen yıl 12 bin ton civarında ürün elde etmiştik. Maalesef bu yıl aşırı sıcaklar ve kuraklık verimi olumsuz etkiledi. Ağaçların yaprakları kurudu. Fıstığın taneleri de bozulmaya başladı. Bu nedenle geçen yıl elde ettiğimiz ürünün çok gerisinde bir rekolte olacak. Batman ovasında 6 bin ton civarında bir rekoltenin gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'ÇİFTÇİ KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNE YÖNELDİ'

Daha önce mercimek, arpa ve buğday ektikleri kuru arazilerin çoğunun katma değeri yüksek olan fıstık bahçelerine dönüştüğünü söyleyen Akdaş, "Çiftçi artık katma değeri yüksek ürün olan fıstığa yöneldi. En kıymetli olan fıstık çok zahmetli bir iş. Fıstık üreticisinin de desteklenmesi gerekiyor. Siirt, Gaziantep ve Şanlıurfa'dan gelen tüccarlar Batman'da kilosunu 65-70 TL arasında aldığı fıstığı satın alıyor. Bu yıl ürün düşük olacak ama fiyatı da artacak" dedi.

'KIRAÇ ALANLAR DEĞENLENDİRİLMELİ'

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş ise Batman Ovası’nda daha çok kıraç alanlarda fıstık ekiminin yapılmasının gerektiğini belirtti. Aydiş, "100 bin dönümü geçen fıstık alanları Batman çiftçisinin bu ürüne ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Çiftçiden tek isteğimiz var. O da birinci sınıf arazilere ürün ekmemeli. Fıstık daha çok kıraç alanları sever. Kayalık alanlara ekilen fıstığın aroması yüksek olur. Fıstığa destek şart. Bu konuda fıstık üreticileri birliğinin hazırladığı projelere destek veriyoruz ancak bu yıl kuraklık ve sıcaklık fıstık ekimini ciddi etkiledi" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BatmanFıstıkBahçeNöbetHırsız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı
İzmir'de taksi TIR'a çarptı: Kazakistanlı kadın öldü, 2 ağır yaralı
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kaldırımda oturan kişiye çarptı, 1 ölü
Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, kaldırımda oturan kişiye çarptı, 1 ölü
Kars’ta 202 Adet Konut Satışta
Kars’ta 202 Adet Konut Satışta
Burdur Gölü'nde alg patlaması
Burdur Gölü'nde alg patlaması
Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Köyceğiz'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Bartın’da selin zararı 23 milyon 107 bin 924 lira
Bartın’da selin zararı 23 milyon 107 bin 924 lira
Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Adana’da sahte içki ve kaçak akaryakıt operasyonu
Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Ayancık Devlet Hastanesi, hasta kabulüne başladı
Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı
Van'da, 78 kaçak göçmen yakalandı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma