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Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan roketli saldırıda özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğunu açıkladı.

23 Nisan 2022 Cumartesi 10:57
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit

EGM'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde yer alan Mare Soran'da, PKK/PYD'nin kontrolündeki bölgeden, kontrol noktasına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda, kahraman özel harekat polisimiz Aytaç Altunörs şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet dileriz. Ailesi, teşkilatımız ve milletimizin başı sağ olsun."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, sosyal medya üzerinden, Aytaç Altunörs'ün ailesine, polis teşkilatı ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu. 

MALATYA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

SURİYE'de, Fırat Kalkanı bölgesinde yer alan Mare Soran'da, teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün (34) acı haberi, Malatya'daki ailesine ulaştı.

Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından havan ve roketli saldırı yapıldı. Saldırıda araçta bulunan özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit oldu, 1 polis yaralandı. Altunörs'ün şehadet haberi, Bostanbaşı Caddesi'nde oturan ailesine yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alınca baygınlık geçiren şehit yakınlarına, sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. Bekar olan şehit polis Altunörs'ün cenazesinin, yarın ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. 

BAKAN KURUM'DAN TAZİYE ZİYARETİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'de, görev sırasında roketatarlı saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağını ziyaret etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suriye'nin Mare bölgesinde devriye görevi yapan özel harekat polislerinin bulunduğu araca PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırıda şehit olan özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün baba ocağına ziyarette bulundu. Gözü yaşlı baba Nurettin Altunörs'e başsağlığı dileyen Bakan Kurum, ailenin acısını paylaştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüSuriyeFırat KalkanıŞehitPolisAytaç AltunörsMalatya
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