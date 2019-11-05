Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100525
ALTIN
274.279
DOLAR
5.7519
STERLİN
7.4029
EURO
6.3713
TÜYAP - ARTİST 2019/29. İSTANBUL SANAT FUARI
Son Dakika
İSTANBUL SANAT FUARI
BURHAN FELEK BASIN HİZMET ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Son Dakika
Cemil Akosman'da usta gazetecilerden rozetini...
LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji'nde yürüdü
LÖSEV gönüllüleri, Büyük İzmir Korteji'nde...
Kışın polenler ve mantar sporları alerjik nezleyi tetikliyor
Kışın polenler ve mantar sporları...
Warner Music’in ilk Türk yıldızı: Aleyna Tilki
Warner Music’in ilk Türk yıldızı:...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Finike'de ölü balıklar sahile vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde 50'ye yakın ölü balık sahile vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

Finike'de ölü balıklar sahile vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde 50'ye yakın ölü balık sahile vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balıklardan numune alarak incelemeye gönderdi.

05 Kasım 2019 Salı 15:53
9 Okunma
Finike'de ölü balıklar sahile vurdu

ANTALYA - Finike Orman İşletme Müdürlüğü önündeki sahile vuran ölü balıklar sabah sporu yapan vatandaşlar ve olta balıkçıları tarafından fark edildi. İhbar üzerine sahile gelen Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından balıklardan numune alınarak analize gönderildi. Finike Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Ahmet Kılınç, "Sabah kurumumuza gelen ihbar üzerine sahile geldik. Balık ölümleri olduğu anlaşıldı. Numune alınarak laboratuvarda analiz yapılması için işlemlere başlanıldı" dedi.

Kaçak avlanmaya karşı yapılan denetimler sırasında yakalanmaktan korkan balıkçıların küçük olması sebebiyle balıkları denize dökmüş olabileceği ve ölü balıkların da kıyıya vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Finikede ölü Balıklar Sahile VurduAntalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı
Doğu Karadeniz'de soğuk, yerini sıcak havaya bıraktı
5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor
5 kiloluk kırlangıç balığı, 500 TL'ye satılıyor
'İzmit simidi' coğrafi işaret olarak tescillendi
'İzmit simidi' coğrafi işaret olarak tescillendi
Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu
Gebze’de sahilde erkek cesedi bulundu
Marmaris'te deniz kahverengi oldu
Marmaris'te deniz kahverengi oldu
Hakmehmet'te bir asırdır dinmeyen acı
Hakmehmet'te bir asırdır dinmeyen acı
742 yıllık Ulu cami, göz kamaştırıyor
742 yıllık Ulu cami, göz kamaştırıyor
Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'daki kazalarda 6 kişi yaralandı
GAZİANTEP’LİLER 01 KASIM’da KORKMAYIN!
GAZİANTEP’LİLER 01 KASIM’da KORKMAYIN!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans