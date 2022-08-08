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Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 20 yaralı

ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çapıştı. Kazada, 2 sürücü ve 18 işçi olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:41
Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 20 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Samsun-Ordu kara yolu Çaybaşı sapağında meydana geldi. Fındık hasadına giden işçileri taşıyan Sedat Koyun idaresindeki 05 ABG 465 plakalı minibüsle Ahmet Taş yönetimindeki 52 ES 027 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla atıp ters döndü, hafif ticari araç ise refüje çıktı. Kazada sürücüler ile 18 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Ünye, Fatsa ve Terme'deki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
OrduÜnyeSamsunOrdu Kara YoluÇaybaşıKazaTrafik KazasıServisMinübüsİşçiFındık
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