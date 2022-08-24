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Fındık hasadı bitti, nöbet başladı

DÜZCE'de üreticilerin çoğu fındık hasadını tamamlayıp ürünlerini harmana indirdi. Üreticiler, kilosu 54 lira olarak açıklanan fındık için nöbet tutmaya başladı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:12
Fındık hasadı bitti, nöbet başladı

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındığın kilosunu kalitesine göre 54 lirayı bulan fiyatlarla alması, fındık üreticilerini sevindirdi. Düzce'de fındığın hasadını tamamlayıp ürünlerini harmana indiren üreticiler, nöbete başladı. Sinirci köyü merasına fındıklarını seren köylüler, nöbet için baraka hazırladı. Ürünlerinin başında nöbet tutan çiftçiler, zaman zaman da fındığı kuruması için karıştırıyor.

Sinirci köyü muhtarı Muzaffer Demirel, "Burası bizim köyümüzün merası, her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız, fındıklarını toplayıp meraya seriyorlar ve burada her gece nöbet tutuluyor. Cumhurbaşkanımızın fındık fiyatlarını 54 lira olarak açıklaması, fiyatların yüksek olmasıyla hırsızlıktan korumak için fındık değerli olunca ailelerimiz burada bekliyor. Köylülerimiz bu şekilde fındıklarını hem kurutuyor hem koruyorlar. Fındık sezonu bitene kadar bu sürüyor" diye konuştu.

Üreticilerden Yücel Güler ise nöbette olduklarını ifade ederek, "Biz fındık yaydık. Topladığımız fındığı getirdik, kurutuyoruz ve harman yapacağız. Burada gençler gece boyunca biri gelir alır diye nöbet tutuyorlar" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceFındıkHasatHarmanTmoüreticiTarımToprak
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