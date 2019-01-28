Film gibi uyuşturucu operasyonunu

Eroinin, İran'dan gelişte sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmek için mermerler arasına taş şekli verilerek zulalandığı belirlendi. Türkiye tarihinde tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki eroini taşıyan TIR şoförü, yakalanmamış gibi polis eşliğinde İstanbul'a gönderildi. Operasyonla, Türkiye'de ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronu Almanya'ya kaçarken havalimanında yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü, uçakla Erzurum'a getirildi.

Erzurum Kaçakçılık ve Uyuşturucu Madde Ticareti, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta Ilıca'daki polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. İstanbul'a seyir halinde olan mermer yüklü TIR'da uyuşturucu madde olabileceği ihtimali üzerine adli arama ve el koyma kararı alındı. Polis ekiplerinin yaptıkları aramada TIR içerisinde 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası halinde 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

GÜMRÜKTEN GEÇİRMEK İÇİN TAŞ HALİNE GETİRDİLER

Yapılan araştırmada, TIR'ın Gürbulak'tan İran'a geçtiği ve 24 Ocak 2019 günü saat 14.50'de ise geri döndüğü tespit edildi. 1 ton 535 kilogram uyuşturucunun sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmek taş şekline getirilerek mermer taşları arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle ele geçirilen 1 ton 535 kilogram eroinin Türkiye'de bir seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu vurgulandı.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Melih Yıldırım ve Narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderme kararı aldı. Polisler eşliğinde TIR şoförü, İstanbul'a gönderildi ve alıcı konumundaki kişilere kadar ulaşıldı. Film gibi operasyonda, Türkiye'deki ilk 50'de yer alan uyuşturucu baronuna ulaşıldı. Titiz ve başarılı bir operasyonla uyuşturucu baronu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçarken yakalandı. Uyuşturucu baronu ile bağlantılı olan toplam 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ile TIR şoförü uçakla Erzurum'a getirildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarihi bir başarıya imza attıkları bildirildi. Gözaltındaki uyuşturucu şebekesinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

BAKAN AÇIKLADI: CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

İçişleri Bakanı operasyonla ilgili bugün Antalya'da bir açıklama yaptı.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonların öneminin yadsınamaz derecede önemli olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, geçtöğimiz günlrde gerçekleştirilen ancak kamuoyu ile paylaşılmayan operasyonla ilgili de bilgiler verdi. Operasyonun gizli tutularak, işin başındaki çete liderine de dün akşam saatlerinde ulaştıklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Erzurum'da arkadaşlarımız çok başarılı bir operasyona imza attı. Arkadaşlarımızın gayretiyle 1 ton 535 kilo eroin yakalanarak, Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu müjdeli haberi hemen Cumhurbaşkanı'mızla paylaştık. Arkadaşlarımızın ortaya koymuş olduğu gayretli takip neticesinde bu olayı kamuoyuyla paylaşmadan arkadaşlarımız işin ucuna ulaşmak istediler. En nihayetinde sadece orada onu taşıyan kişi ele geçirilmedi, hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte bu işin organizatörüne de aynı şekilde suç şebekesinin liderine de dün akşam saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına kaçarken enselenerek hemen polisimizin de uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum'a getirilerek, teslim edildi."

VALİLİK AÇIKLADI: ERZURUM'A JETLE GETİRİLDİLER



Erzurum'da mermer yüklü TIR'a düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram uyuşturucu maddesi eroin ile ilgili açıklama yapan Erzurum Valiliği, İstanbul'da yakalanan 4 kişinin İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel jeti ile Erzurum'a getirildiğini açıkladı. Valilik akşam saatlerinde olayın görüntülerini medya kuruluşları ile paylaşırken yazılı bir de açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:



"Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 24 Ocak 2019 günü Uyuşturucu Madde Ticaretinin ve Naklinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Erzurum’da 34 XX XXX çekici 34 XX XXX dorse plakalı TIR'da yapılan aramalar neticesinde, TIR'ın dorse kısmında zulalanmış 17 adet büyük çuval içerisinde mimaride ve demir yapımında kullanılan mermer taşlar arasına gizlenmiş 25.834 parça halinde toplam ağırlığı 1 ton 535 kg Eroin Maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu aracın İran’dan ülkemize giriş yaptığı ve İstanbul iline gitmekte olduğu tespit edilmiştir. Uyuşturucu maddeyi İstanbul da teslim alacak şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün liderinin de aralarında bulunduğu 3 şahıs daha İstanbul ilinde yakalanmıştır. Aynı konunun devamında bir lojistik firmasında yapılan aramalarda Erzurum’da yakalanan 25.834 parça Uyuşturucu Madde ile aynı özelliklerde Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Ayrıca S.Ö. isimli şahsın aracında yapılan aramalarda suç geliri olduğu değerlendirilen 27800 Dolar ve 100 Euro ele geçirilmiştir. Uyuşturucu kaçakçılığı örgütünün şüphelileri M. Z. F., Ş. D., H. K. ve S.Ö. isimli toplam 4 şahıs İstanbul'da gözaltına alınmış, 27 Acak 2019 günü İçişleri Bakanlığı'mızın tahsis ettiği özel Jet ile Erzurum'a getirilmişlerdir. Şüpheli şahıslar hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmekö TCK 188 suçundan yürütülen soruşturma devam etmektedir."