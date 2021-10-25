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FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddia edilen hepsi ihraç edilmiş olan ve aralarında bir Tuğgeneralin de bulunduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 10:44
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FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerin örgütün sözde mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen ve FETÖ/PDY terör örgütünün tepe yöneticisi konumundaki kişilerle irtibatlı olan kişilerle operasyonel hat kullanarak iletişime geçtikleri, büfe/sabit hattan örgütsel iletişim modeline uygun olarak arandıkları tespit edildi.

18 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Hepsi ihraç edilmiş olan Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 1 Albay , 1 Yarbay , 1 Binbaşı , 2 Yüzbaşı , 6 Üsteğmen , 1 astsubay, 2 Uzman Jandarma, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 Yarbay, Deniz kuvvetleri Komutanlığında görevli 1 Albay, Kara Kuvvetleri komutanlığı'nda görevli 1 Tuğgeneral, 1 Yüzbaşı olmak üzere toplam 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah İstanbul merkezli 7 farklı ilde 18 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgütOperasyonTSK
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